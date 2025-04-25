Bu genel ahlak kimin ahlakı?

BirGün Kadın Kolektifi

İktidar kanadı farklı çevreler aracılığıyla sistematik olarak kadınları ve LGBTİ+ları hedef alıyor.

Bunun son örneği ise Hüda Par’ın meclis’e sunduğu kanun teklifi. Bu kanun teklifi kadınların ve LGBTİ+ları hedef alırken haklarının daha da kısıtlanmasını öngörüyor.

MEMUR-SEN DE ADIM ATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Memur-Sen de basın toplantısı ile toplumsal cinsiyet eşitliğini ve Eğitim Sen’i hedef göstererek “Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” adıyla ailenin korunması ve inanca dayalı kılık kıyafetin Anayasal güvence altına alınması için 81 ilde imza kampanyası başlattığını açıklamıştı. Bu hamlelerin hepsi belli bir amaca hizmet ediyor. Aile yılı çağrısı ve art arda bu yapıların yaptığı açıklamalarla özelde kadınları ve LGBTİ+ları genelde ise tüm toplumu, laikliği, halkın, emekçilerin haklarını hedef alıyor. Yeni rejimin inşasını kalıcılaştırmak için Anayasa değişikliğini hedefleyen sürecin hızlandırılacağı çok açık.

Görsel yapay zekâyla üretilmiştir

TÜM TOPLUM TEHLİKEDE

Hüda Par’ın Meclis’e sunduğu kanun teklifi aşağıdaki gibi özetle şöyle:

Teklifin içeriği ve amaçladıkları

• LGBTİ+ bireylere karşı ayrımcı düzenlemeler getirilmesi.

• "Biyolojik cinsiyet" tanımı Ceza Kanunu’na eklenmesi.

• Aynı biyolojik cinsiyetten bireyler arasındaki cinsel ilişki ve bu ilişkiye dair her türlü ifade, propaganda ve teşvikin cezalandırılması.

• Bu suçun medya aracılığıyla işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılması.

• RTÜK’e bu konuda denetim yetkisi verilmesi.

Yeni suç tanımları üretiliyor

• “Biyolojik cinsiyetini gizlemek suretiyle evlenmek”: 1-3 yıl hapis cezası

• LGBTİ+ ifadesi ve görünürlüğü: 3-5 yıl hapis cezası

• Suçun medya yoluyla işlenmesi hâlinde cezanın artırılacak.

Dernek ve kurumlar dahi hedefte

• LGBTİ+ dernekleri ve tüzel kişiler için cezai ve idari yaptırımlar öngörülüyor.

• Bu kurumların da “suç” sayılan faaliyetlerde bulunmaları halinde özgü güvenlik tedbirleri uygulanmasının önünün açılması hedefleniyor.

RTÜK’ün gücüne güç medyaya ambargo

• RTÜK’ün, LGBTİ+ görünürlüğü içeren dizi, film, reklam gibi yapımları denetlemesi öngörülüyor.

• Yayınlarda, filmlerde vs. aynı cinsiyetten ilişkilerin özendirilemez, teşvik edilemez, propagandası yapılamaz hale getirilmesi isteniyor.

MECLİS’TEN GEÇMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

Bu kanun teklifinin meclisten geçmesi birçok açıdan tehlike demek. LGBTİ-’ların varlığının dahi kriminalize edileceği bu kanun teklifinin meclisten geçmesine karşı tüm toplumsal muhalefet mücadele etmeli.

Bu teklif yalnızca LGBTİ+ bireyler için değil, tüm toplum açısından bir hak ve özgürlük darbesi anlamına geliyor. Birleşik bir mücadele hattı bugün her şeyden daha elzem olarak önümüzde duruyor.







