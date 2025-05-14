Bu gerçeği tanımak zorundasınız

Haber Merkezi

İstanbul Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “toplumsal cinsiyet ve bazı kavramların kullanımı” genelgesine ilişkin açıklama yaptı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi LGBTİ artı Alt Çalışma Grubu’ndan avukatlar, “Toplumsal cinsiyet kavramı yasaklanamaz; LGBTİ artılar hedef gösterilemez" yazılı pankart açtı.

Avukatlar yaptıkları açıklamada, “Toplumsal cinsiyetin sosyal bir inşa olduğunu söylemek, bilimsel ve hukuki bir gerçeği ifade etmektir. Bakanlıklar ve tüm kamu kurumları bu gerçeği yasaklamakla değil, tanımakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.