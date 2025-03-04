"Bu gidenlerin türküsüdür"

Yaşımız 17; İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu; Yani öyle ‘sıradan’ bir okul değil. Beyazıt’ta bir kere, merkez binanın yanı başı. Merkez binada heykele doğru giden yolda yürüyen 68’lilerin, 78’lilerin ayak izleri duruyor henüz. Tanklar geçse de üzerinden silememişler. O ayak izlerine basarak yürüyoruz biz de. O günlerde ders aralarında arka sıralardan Onur’un (Onur Akın)’un sesi geliyor, bağlaması elinde: “Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” diyor. Edip Akbayram’ın söylediği sözlere inanıyoruz sonuna dek; Eşkıya dünyaya hükümdar olamayacak...

Yaşımız 19; Onur çalıyor söylüyor, Vedat Türkali’nin Bekle Bizi İstanbul’unu bestelemiş. Süleymaniye’deki küçük kahvelerdeyiz, söylüyoruz, “Büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle” diyoruz. “Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi” kısmını daha bir bağırarak söylüyoruz. Ve her direnişte “Sen bize layıksın biz de sana İstanbul” derken İstanbul’u hak ettiğimize de inanarak. Onur’un bu bestesinin yer aldığı Grup Baran’ın ilk albümü Yediveren’i satıyoruz okul kantininde. Sonra bir grup basıyor kantinimizi. Kantin dediğin bir üniversiteli için onurudur yeri geldiğinde. Sonrası malum, o albümü ilk dinleyenler Gayrettepe Siyasi Şube polisi oluyor.

Polis beğendi mi bilinmez ama çok sanatçı beğeniyor ve istiyor. Onur sadece bir isme evet diyor; Edip Akbayram’a. Onur şöyle anlatıyor o dönemi: “1994’te ilk ve tek Edip Akbayram’a verdim İstanbul’u. O şarkının misyonunu bir tek Edip abi taşıyabilirdi… O’nunla şarkı sol kitlenin de dışına çıkarak geniş kitlelerce tanındı ve sevildi… İstanbul’u söylediği albüm milyonun üstünde satmış. Bekle Bizi İstanbul klibiyle Kral TV’de 3 ay liste başı olmuştu.”

Yaşımız 20, 21/Yıllar akıyor: Edip Akbayram, “Aldırma Gönül”ü söylüyor. “Denizi göremiyorsan yukarıya çevir yüzü” diyor Sabahattin Ali’nin sözleriyle. Çeviriyorsun gerçekten öyle deniz gibi. Bir de “Görecek günler ver daha” diyor ya, o zaman umut gelip oturuyor tutsağın yüreğine.

30’lu yaşlar: İşe gidiyorsun, belki anne olmuşsun, baba olmuşsun, koca kentte yaşamaya çalışırken bir de bir çocuğun sorumluluğu var üstünde. Hayat tank gibi ezmeye çalışıyor seni. Kasetli yıllar daha. Tam çok yoruldum derken yine söylüyor: “Çocuklar büyüyecek yürüyecekler” Biz yeterince yürüyemediysek çocuklar yürür diyorsun…

Çok sonra 2020’lerin ilk yarısında Boğaziçili gençlere polis “Eğ başını derken” onun sesi hep kulaklarda: “Başın öne eğilmesin.” Ve eğmiyor çocuklar her ne pahasına olursa olsun.

Yıllar geçerken insan yoruluyor zaman zaman, nefes almak istiyor ama Edip Akbayram durmuyor, yorulmuyor ve başını hiç eğmiyor. Cumartesi Anneleri’nin yanında, bir bakıyorsun hakkını arayan madenciyle kol kola. 1 Mayıs dendiğinde akla gelen ilk isimlerden. Ama hiç muktedirin yanında değil, hiç etek öpmemiş, hiç eğilmemiş, hiç “çocukların ekmek parası” dememiş. Verilen ödülü almamış, Saray davetine değil işçinin davetine gitmiş. Ve böyle de gayet kolay ayakta kalındığını göstermiş.

Önceki akşam ölüm haberi düştüğünde önümüze onun kaç yaşında olduğunu hiç düşünmediğimizi fark ediyorum. Yaşsız insanlardan biriydi. Sanırım her daim yaşayacağını düşünmüştük.

Onun yorumladığı parçalardan benim en çok sevdiğim ve dost sohbetlerinde beceremediğim halde hep söylediğim “Gidenlerin Türküsü” var şimdi kulağımda. Nazım’ın sözlerini beynimize mıhladığı. Adı “Üçüncü mevki bekleme salonu “ olmasa da çıplak ayaklı çocukların yattığı mevkiler halen var.

Ve şimdi tam yeri; “Arkadaşlar bakmayın gözlerime bu giden kardeşimin türküsüdür.”

Bu dünyadan “İpekli bir kumaş dokur gibi” yaşayıp geçti Edip Akbayram. Çocukluğumuza, gençliğimize, yaşlılığımıza ve yaşsızlığımıza dokunarak geçti. Ve tek bir gün sesindeki coşkuyu yitirmeden, çocukların motorları maviliklere süreceğine kuşku duymadan söyledi. Şimdi giderken böyle yıkılmamız kendisiyle birlikte, sanki bizim geçmişimizi de götürmesindendir.

Bugün uğurlayacağız onu. Geride kalan büyük bir hasret olacak.