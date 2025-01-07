Bu gurur işçi sınıfının

Ebru ÇELİK

Polonez fabrikasından atılmaları üzerine 173 gün direnen 146 Polonez işçisini yalnız bırakmayan Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, kazanımın ardından açıklama yaptı. Durdu, adliye önünde kurdukları çadırı dün, fabrika önünde kurdukları çadırı da bugün kutlamayla beraber kaldıracaklarını dile getirdi.

Durdu, dün işverenle yapılan görüşme hakkında, “İçerideki sendika örgütlülük korunacak. İçeride çalışan ancak süresiz izne çıkarılan işçilere dokunulmayacak ve işlerine geri dönecekler. Maddi tüm konuların detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak işveren tarafından, şu an hesaplama yapılıyor. İşveren bir süre içerisinde işçileri geri çağıracak. Bugün itibarıyla Çatalca Adliyesinin önünde kurduğumuz çadırı kaldıracağız. Yarın da davul zurna eşliğinde Polonez fabrikası önünde kutlamamızı yapacağız” diye konuştu. Durdu, işçilerin şu anlık bilinen kazanımlarını şu şekilde sıraladı:

• İşçi arkadaşlarımızın hepsi kıdem tazminatlarını alacak

• İhbar sürelerini geri alacaklar.

• Boşta geçen 6 aylık süreyi maaş olarak alacaklar.

• Kıdemlerine göre sendikal tazminatlarını alacaklar.

Kazanımın ardından BirGün’e konuşan işçi Nafiye Keklikçi, şu ifadelerle mutluluğunu dile getirdi: “Şu an mutluluğum içime sığmıyor. 6 aydır yaşadığımız kötü ve iyi şeyler gözümün önünden film şeridi olarak geçiyor. 6 ay boyunca darp edildik. En çok beni üzen şey; fabrikanın önüne yatmıştık içeride çalışan kişiler bizi görsün ve bu kıyımın bir parçası olmasınlar diye. Üstümüze basarak fabrikaya girdiler. Sadece fabrika önü de değil, çevremiz tarafından terörist muamelesi gördük, TV’ye çıktığımız için akrabalar tarafından ayıplandık ancak şimdi herkes ağzının payını aldı. Direnişimiz bir şov değil hak mücadelesiydi. Sendikamız ve uzmanımız Yunus Durdu, bize hakkımızı almak için yol gösterdi, bizi eğitti. Biz de 6 aylık direniş sürecimizi Türkiye işçi sınıfına gösterdik, destekler aldık ülkenin dört bir yerinden. Şimdi kazandık. Biz 146 işçi, Ürdünlü kraliyet ailesi olan bir sermaye sahibini yendiysek, bu günden sonra biz işçi sınıfının önünde kimse duramaz. Buradan işçi, emekçi arkadaşlarıma, özellikle kadın arkadaşlarıma sesleniyorum ‘Asla pes etmeyin, hakkınızı arayın, sendikaya üye olun.”

BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALDIK

Polonez direnişin önde gelen isimlerinden Figen Bora ise, ilk gün çıktıkları bu mücadeleye çok yabancı olduklarını ve sanki okula gider gibi her gün yeni şeyler öğrenerek bugünlere geldiklerini aktardı. Figen Bora, kazanımın verdiği gururu şu şekilde anlattı: “ Biz aylardır çok kötü şeyler gördük. Emniyetin önünden geçmeyen bizler, ters kelepçelerle Vatan Emniyete götürüldük, Ankara yürüyüşüne başladığımız gün, polisin sert müdahalesiyle karşılaştık. O günler pes etmemize en yakın günlerdi çünkü çok korktuk hepimiz. Ancak birbirimizden güç aldık, yılmadık, pes etmedik ve inandık. Her zorlu günün ardından halaylarla, horonlarla neşemizi, umudumuzu artırmaya çalıştık. Kadın işçilerle kenetlendik birbirimize. Çok gururluyuz."

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DİRENİŞ NASIL ÖRGÜTLENDİ?

• 17 Temmuz 2024 tarihinde Polonez fabrikasında Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Sendikasına üye olmaları üzerine 13 işçi işten çıkarıldı. 13 arkadaşına destek olmak isteyen diğer işçiler iş bırakma eylemi yaptı.

• Polonez direnişinin 6. günü arkadaşları için iş bırakan ve sonrasında sendikaya üye olan 12 işçi daha işten atıldı. İşveren işçileri atarken 10, 20 yıllık işçilerini kod-46 hırsızlık ve yüz kızartıcı koduyla işçinin iş haklarını feshetti.

• Polonez direnişinin 12’üncü gününde fabrikaya Çalışma Bakanı tarafından atanan müfettişler denetim gerçekleştirdi. İşçiler aldıkları asgari maaşlarından vergi kesildiğini bu nedenle aylık 13-14 bin TL maaş aldıklarını öğrendi.

• İşten atılanların sayısı 29’uncu günde 127’ye çıktı. İşçiler fabrikanın önünden asla ayrılmadı. Sabah akşam direnerek haklarını arayan işçilere polis, biber gazı ve kalkanlarla müdahale ederek direnişi kırmaya çalıştı.

• Polonez işvereni 1 ay içerisinde onlarca işçiyi sendikalı olduğu için işten attı. Eylül’ün 11’inde atılan işçi sayısı 135’ten 146’ya çıktı. İşçilerin gözünü korkutma çabasına ve işverenin zam tekliflerine rağmen hiçbir işçi arkadaşlarını bırakmadı.

• 1 ayı geride bırakan işçiler, Polonez Fabrikasını genel merkezinin önüne giderken yeniden polis müdahalesine maruz kaldı. Çok sayıda işçi biber gazından etkilenmiş olsa da geceyi orada geçirdi. Gece boyunca destekçiler, işçileri yalnız bırakmadı.

• İşten atılan ve 57 gündür Çatalca’daki Polonez fabrikası önünde eylem yapan işçilere ve onları destekleyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede polisin biber gazı kullanması sonucu fenalaşanlar ve hastaneye kaldırılanlar olduğu bildirildi.

• 63 gün fabrikanın önünde seslerini duyurmak isteyen işçiler, direnişlerini Çatalca Kaymakamlığına taşımak istedi. Fabrikanın önünden ayrılmak isteyen işçileri kolluk kuvvetleri müdahale ederek işçileri durdurmaya çalıştı.

• Aylardır sürdürdükleri direnişi Geçtiğimiz ayın 7’sinde Ankara’ya taşımaya karar veren Çatalca Adalet Sarayı’nın önünden yürümek isteyen Polonez işçileri bir kez daha polis tarafından ablukaya alındı.

• Aralık ayı boyunca Polonez işçileri direnişlerini Çatalca Adliyesi önünde sürdürdü. Fabrikanın önünü çevirdikleri gibi adliye önünü de yaşam alanına çevirdiler. Ankara yürüyüşüne ne zaman devam etmek isteseler müdahaleye maruz kaldılar.

• İşçiler Adalet sarayının önünde direnişlerinin 145’inci gününde, kefen giyerek açlık grevine başladı. Neredeyse 3 hafta açlık grevleri devam etti. İşçilerden Figen Bora, “Sesimizi duysunlar diye ölmemiz mi gerekiyor bizim” dedi.

• 18 Aralık günü, yapılan bir olan ardından işçiler grup halinden ablukayı kırarak çıktı. İşçiler Ankara yürüyüşünde kararlılıklarını kanıtlayarak Gebze’ye kadar yürüdü. Çalışma Bakanı’nın işe iade sözü üzerine işçiler, direniş alanlarına geri döndü.

• Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü, işveren, sendika ve Çalışma Bakanının, Bakanlıkta yaptığı görüşme sonrasında işçiler bir kazanım elde etti. İşveren, işçilerin 6 aylık direniş sürelerinde geçen zamanın karşılığını maaş olarak vermeyi teklif etti.

• Polonez fabrikasından atılmaları üzerine 173 gün direnen 146 Polonez işçisini 173 günde 1 gün yalnız bırakmayan Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, dün gelen kazanımı duyurdu. İşçiler kazanımı coşkuyla kutladı.

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OMUZ OMUZA DİRENELİM

Polonez işçilerinin zaferini kutlayan sosyalist partiler omuz omuza mücadele mesajı verdi.

• SOL Parti: Hak verilmez alınır. Direnenler kazandı, polonez işçisi kazandı. Yarınlarımızı kazanmak için her gün her yerde omuz omuza direnelim.

• TKH: Polonez işçisi yolu gösterdi, sıra diğerlerinde. Kadın erkek demeden, el ele direnen Polonez direnişi, ‘‘yapamazsınız’’ diyenlere inat direnişin önemini göstermiştir.

• EMEP: 173 gün boyunca gözaltına alındılar, çocuklarıyla tehdit edildiler, gaz, cop ve tazyikli suyla direnişleri püskürtülmeye çalışıldı. Müftüsünden emniyet müdürüne kadar iktidarın yerel güçleri, işçilerin karşısında #Polonez patronlarına kalkan oldu. Ancak Polonez işçileri birbirlerine kenetlendi; emeğine ve alın terine sahip çıkma mücadelesini kararlılıkla sürdürdü. Tüm işçi sınıfımız için aydınlık günlerin nasıl geleceğine dair yol gösteren Polonez direnişini bir kez daha selamlıyoruz!

• TİP: Aylardır yağmur çamur dinlemeden, şiddete ve gözaltılara aldırış etmeden

direnen polonez işçileri mücadele azmiyle yolumuzu aydınlattı. Türkiye’nin kurtuluşunun emekçinin alın terinden geçtiğini bir kez daha hatırlattı. Zaferleri kutlu olsun, memleketin dört bir yanında yankı bulsun. Yanlarında olmaya devam edeceğiz.