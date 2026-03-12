Bu hafta 11 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 11 film vizyona girecek.

Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor ve Wood Harris'in başrollerinde oynadığı "Savaş Üstüne Savaş" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Paul Thomas Anderson'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar önce örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, kızının peşine düşmesi sonrası eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını işliyor.

Savaş Üstüne Savaş / IMDb

"SENDEN GERİYE KALAN"

Maika Monroe, Lauren Graham, Bradley Whitford ve Jennifer Robertson'un rol aldığı "Senden Geriye Kalan" romantik bir dram hikayesini izleyenlerin beğenisine sunacak.

Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan ve Vanessa Caswill'in yönettiği film, sevgilisiyle geçirdiği kusursuz bir günün ardından bir hata yapan ve hapse girip çıkan genç bir kadının hikayesini odağına alıyor.

"RAYLARIN ÖTESİNDE"

Cenk İzgören'in çektiği, Mine Doğan, Ahmetcan Özer ve Remzi Çetinkaya'nın oynadığı "Rayların Ötesinde" kanserle yıllardır süren savaşını kaybetmek üzere olan genç bir kadının, yaşadığı bir olayın ardından yeniden hayata tutunma çabasını anlatıyor.

"SOLO MİO"

Kevin James'in başrolünde oynadığı romantik komedi filmi "Solo Mio", İtalya'daki düğününde, sevgilisi tarafından terk edildikten sonra, tek başına balayı gezisine çıkan bir adamın hikayesini merkezine alıyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Emre Karayel ve Leyla Yaman'ın yönettiği "Dedektif Reptır", bir dedektif ve ekibinin, karşılarına çıkan gizemli ve karmaşık vakaları çözmek için çeşitli ipuçlarını takip ederek birlikte mücadele etmesini anlatıyor.

Chantelle Murray'in 2024 yapımı filmi "Kayıp Kaplan", bir kanguru ailesi tarafından büyütülen genç kaplan Teo'nun atıldığı zorlu macerayı konu ediniyor.

Maya Turkina ve Maksim Volkov'un Rus yapımı anime film "Dino Ailesi", paleontolog bir baba ve çocuklarının gizli bir portal aracılığıyla Mezozoik çağa düşmesini beyaz perdeye taşıyacak.

ABD yapımı animasyon film "Şarkıcı Balina", anne babasını kaybetmiş ve kendi yeteneklerinden şüphe eden bir balinanın okyanusun derinliklerine doğru çıktığı zorlu yolculuğu odağına alıyor.

Şarkıcı Balina / IMDb

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

İlayda Mine Çopur, Buket Dereoğlu ve Cem Cücenoğlu'nun rol aldığı, Özgür Bakar'ın devam filmi "Deccal 3" izleyicinin karşısına çıkacak.

Doğukan Mısır'ın filmi "Cahim 2", tuhaf davranışlar sergileyen genç bir kızın ailesi tarafından iyileşmesi için nöroloğa götürülmesi sonrasında yaşanan olayları işliyor.

Jeremy Rudd'un ABD yapımı filmi "Cadılar Bayramı Katliamı", haftanın bir diğer gerilim ve korku filmi olacak.Savaş Üstüne Savaş