Bu hafta 12 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, dramdan gerilime 12 film vizyona girecek.

Austin Butler'ın Zoe Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King, Bad Bunny ve Yuri Kolokolnikov ile oynadığı "Suçüstü" izleyicilerle buluşacak.

Akademi Ödülü adayı Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini üstlendiği film, New York'un karanlık sokaklarında geçen nefes kesici hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

GÜLLER

Zor Baba filminin yönetmeni Jay Roach tarafından çekilen "Güller", komedi ve dram karışımı hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman'ın başrollerini paylaştığı film, görünüşte mükemmel ilişkiye sahip zengin çiftin, görünenin aksine ilişkilerinde sorun yaşamasını ve ideal aile yaşamlarında çatlakların ortaya çıkmasını konu ediniyor.

Fotoğraf: IMDb

BÜYÜK ZAFER

İbrahim Soyer'in yönettiği animasyon filmi "Büyük Zafer", Başkumandanlık Meydan Muharebesi'ni konu ediniyor.

YENİDEN VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Ömer Faruk Sorak'ın 2011 yapımı filmi "Aşk Tesadüfleri Sever", yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak.

Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı film, çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve İstanbul'da tekrar karşılaşan iki gencin kendilerini engellerle dolu aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Engin Şenkan'ın başrolünde oynadıkları, Mustafa Şevki Doğan yönetmenliğindeki "Son Osmanlı: Yandım Ali", İstanbul'un işgal altında olduğu yıllarda Osmanlı külhanbeyi Yandım Ali'nin, Mustafa Kemal Paşa'yla yolunun kesişmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı macerasını anlatıyor.

Halil Sezai, Şafak Pakdemir ve Ahmet Uz'un rol aldığı Aytaç Ağırlar'ın filmi "İncir Reçeli 2" de ikinci kez beyaz perdeye dönecek. Dram ağırlıklı yapım, önceki filmde sevdiği kadını kaybeden Metin karakterinin yaşamının sonraki bölümünü ele alıyor.

Yönetmen Steven Spielberg'in 1975'te çektiği "Jaws", yapımın 50. yılı anısına yeniden beyaz perdede olacak.

Roy Scheider, Robert Shaw ve Richard Dreyfuss gibi isimlerin oynadığı film, Long Island açıklarında devasa katil köpek balığının kaosa neden olması sonrası canavarı avlamak için bir araya gelen yerel polis şefi, deniz biyoloğu ve deneyimli denizcinin hikayesini anlatıyor.

Christian Bale, Heath Ledger ve Aaron Eckhart'ın oynadığı, Christopher Nolan'ın 2008 yapımı filmi "Kara Şövalye" de yeniden beyaz perdede boy gösterecek filmlerden olacak.

Nolan'ın Gotham'a musallat olan Joker'i saf dışı bırakmak için Batman'in büyük mücadele vermesini konu alan filmi, kahramanın ahlaki kodunu sorguluyor.

SON KABADAYI

Selçuk Kılıç, Dilara Kırmıt ve Cahit Kayaoğlu'nun rol aldığı, Çiğdem Eğin'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Son Kabadayı", yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

ÇIKIŞ 8

Japonya yapımı korku ve gerilim filmi "Çıkış 8", kendisini yer altı geçidinde kaybolmuş şekilde bulan adamın, gizemli rehberin peşinden gitmesi sonrası geçidin derinliklerine indikçe ardı ardına meydana gelen garip olayların etrafında dönüyor.

USTA

Ahmed El Gendy'nin Mısır yapımı filmi "Usta", aksiyon ve komedi karışımı hikayeyi odağına alıyor.

BÜYÜK YARIŞ

Waldemar Fast'ın Almanya ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmi "Büyük Yarış", animasyon sevenlerin ilgisini çekmeye aday olacak.