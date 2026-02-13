BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın voleybol maçları

Voleybolseverlerin merakla araştırdığı Sultanlar Ligi maçları bugün sorusunun yanıtı belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi 14 Şubat 2026 maç programı kapsamında birbirinden önemli karşılaşmalar ekrana gelecek. Türkiye’nin önde gelen kulüplerinin mücadele edeceği haftada, hem şampiyonluk yarışı hem de sıralama mücadelesi açısından kritik maçlar oynanacak.

Futbol ve basketbolun ardından Türkiye’de en çok takip edilen branşlardan biri olan voleybolda, bugün voleybol maçları hangileri sorusu da sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmaların bir bölümü TRT Spor Yıldız ekranlarından, diğer bölümü ise TVF Voleybol TV YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ SULTANLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Salon Maç Yayın 14.02.2026 14:00 Ankara (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu) Zeren Spor – Eczacıbaşı Dynavit TRT Spor Yıldız 14.02.2026 14:00 İstanbul (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu) Fenerbahçe Medicana – İlbank TVF Voleybol TV 14.02.2026 16:00 İstanbul (Hasan Doğan) Bahçelievler Bld. – VakıfBank TVF Voleybol TV 14.02.2026 16:00 İzmir (TVF Atatürk Voleybol Salonu) Aras Kargo – Aydın Büyükşehir Belediyespor TVF Voleybol TV 14.02.2026 17:00 İstanbul (Beşiktaş Gain Spor Kompleksi) Beşiktaş – Göztepe TVF Voleybol TV 14.02.2026 18:00 Bursa (Cengiz Göllü Voleybol Salonu) Nilüfer Belediyespor Eker – Kuzeyboru TVF Voleybol TV 14.02.2026 19:00 İstanbul (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu) Türk Hava Yolları – Galatasaray Daikin TRT Spor Yıldız

ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Zeren Spor – Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması, voleybolseverlerin en çok araştırdığı Eczacıbaşı Dynavit maçı hangi kanalda sorusunun da yanıtını veriyor. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Bir diğer merak edilen karşılaşma ise Fenerbahçe Medicana voleybol maçı ne zaman sorusu oldu. Fenerbahçe Medicana – İlbank mücadelesi saat 14:00’te başlayacak ve TVF Voleybol TV üzerinden izlenebilecek.

Aynı gün oynanacak Türk Hava Yolları – Galatasaray Daikin voleybol maçı saat kaçta sorusunun yanıtı ise 19:00 olarak öne çıkıyor. Bu mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Voleybolseverlerin sıkça sorduğu VakıfBank voleybol maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı da netleşti. Bahçelievler Belediyespor – VakıfBank karşılaşması TVF Voleybol TV üzerinden yayınlanacak.

TVF Voleybol TV canlı izle araması yapan izleyiciler, karşılaşmaları platformun YouTube kanalı üzerinden takip edebilecek.

Sultanlar Ligi maçları hangi kanalda?

Maçlar TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV üzerinden yayınlanmaktadır.

TVF Voleybol TV nasıl izlenir?

TVF Voleybol TV, YouTube platformu üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Galatasaray Daikin voleybol maçı saat kaçta?

Türk Hava Yolları – Galatasaray Daikin karşılaşması 14 Şubat 2026 Cumartesi saat 19:00’da başlayacaktır.

Fenerbahçe Medicana voleybol maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana – İlbank karşılaşması 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14:00’te oynanacaktır.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın programı voleybolseverlere yoğun bir maç takvimi sunuyor. Türkiye’nin önde gelen kulüplerinin sahne alacağı haftada, heyecan dolu karşılaşmalar sporseverleri ekran başına toplayacak.