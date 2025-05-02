Bu hafta sonu 4 ilde e-YDS düzenlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/6) 3 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek.

e-YDS 2025/6, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda İngilizce olarak uygulanacak. Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.