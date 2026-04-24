Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var? 25-26 Nisan 2026 Sınav Takvimi

25-26 Nisan 2026 hafta sonu yaklaşırken, öğrenciler ve sınav adayları yoğun bir araştırma içine girdi. “Bu hafta sonu sınav var mı?” sorusu özellikle sınav merkezleri çevresindeki hareketlilikle birlikte daha da sık sorulmaya başladı. MEB, ÖSYM ve üniversiteler tarafından düzenlenen sınavlar nedeniyle hafta sonu oldukça yoğun geçecek. Peki hangi sınavlar yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar…

Bu hafta sonu farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilecek birçok önemli sınav bulunuyor. Özellikle AUZEF, MEB ve ÖSYM sınavları dikkat çekiyor.

AUZEF Ara Sınavları (25-26 Nisan 2026)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

İOKBS Bursluluk Sınavı (26 Nisan 2026)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

ÖSYM Sınavları (26 Nisan 2026)

ÖSYM tarafından aynı gün birden fazla önemli sınav düzenlenecek:

2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1)

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem)

2026 Diş Hekimliği STS (1. Dönem)

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak sınavlara katılacak adaylar için önemli bir detay da paylaşıldı. Kimlik problemi yaşayan adaylar için İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.

Adaylara, gerekli şartları sağlamaları halinde geçici kimlik belgesi düzenlenecek ve bu belge ile sınava giriş yapılabilecek.

HAFTA SONU SINAV YOĞUNLUĞU NEDEN ARTIYOR?

Farklı kurumların sınav takvimlerinin çakışması, özellikle bahar döneminde hafta sonlarının yoğun geçmesine neden oluyor. Bu durum hem adaylar hem de şehir içi ulaşım açısından dikkat edilmesi gereken bir yoğunluk oluşturuyor.

Sınav Tarih AUZEF Ara Sınavları 25-26 Nisan 2026 İOKBS 26 Nisan 2026 HMGS/1 26 Nisan 2026 DUS 1. Dönem 26 Nisan 2026 STS Diş Hekimliği 26 Nisan 2026

Bu hafta sonu sınav var mı?

Evet, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde AUZEF, İOKBS ve ÖSYM sınavları yapılacaktır.

İOKBS sınavı saat kaçta?

İOKBS sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da başlayacaktır.

ÖSYM hangi sınavları yapacak?

ÖSYM, 26 Nisan’da HMGS, DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarını gerçekleştirecektir.

Nüfus müdürlükleri açık olacak mı?

Evet, sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak ve geçici kimlik belgesi verilecektir.

AUZEF sınavları hangi gün?

AUZEF ara sınavları 25 ve 26 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacaktır.