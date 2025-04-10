Bu halk biat etmez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart darbe girişiminin ardından başlayan protestolar sürüyor. Demokratik haklarını sokaklarda kullanan yurttaşlara yönelik gözaltı ve tutuklama dalgaları ise işe yaramıyor. 298 öğrenci cezaevlerinde özgürlüklerinden mahrum bırakılırken, her tutuklamanın ardından sayıları daha da çoğalan yurttaşların adalet mücadelesi büyüyor.

Yaratılmak istenen korku ve sindirme iklimine karşı öğrenciler kampüslerden, meydanlara hak arayışına devam edeceğini vurguluyor. Sanatçılar ve yurttaşlar da yaptıkları açıklamalarla geri durmayacaklarını belirtiyor. Mahalleler, meydanlar milyonlarca insanın sesleriyle yankılanıyor.

ŞİŞLİ’DE MİTİNG

CHP İstanbul İl Örgütü’nün çağrısı üzerine yerine tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için Şişli Belediyesi önünde miting gerçekleştirildi. Mitinge katılan binlerce kişi adalet ve özgürlük taleplerini bir kez daha haykırdı.

ÜNİVERSİTE BİAT ETMEZ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere yazı göndererek, boykot çağrısı yapan akademisyen ve idari personel hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemlerin yapılması talimatını verdi. Buna karşı bir araya gelen öğrenciler YÖK'ü protesto etti. YÖK'e yürümek isteyen Bilkent öğrencilerinin kampüsten çıkmalarına izin vermeyen polis öğrencilerin yüzlerini açmalarını istedi. Ancak polisin bütün engellemelerine rağmen Bilkent öğrencileri barikatları aşarak Hacettepe ve Ankara Üniversitesi öğrencileri ile beraber açıklamalarını gerçekleştirdi. Açıklamada, "Bizleri ve hocalarımızı YÖK eliyle tehdit eden ve hedef gösteren iktidar sahipleri bilsinler ki geleceğimiz ve demokratik bir ülke için verdiğimiz mücadelemiz baskı ve tehditlerinizle susturulamaz" ifadelerini kullandı.

819 KİŞİYE DAVA

Anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınan 139 genç hakkında 3’er yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenirken, İstanbul başsavcılığı 20 soruşturma ve 819 kişi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Hakkında dava açılanlardan 278’i halihazırda tutukludur. 10 şüpheliyse firari durumdadır” denildi.

SANATÇILARA GÖZDAĞI!

Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümünde Mahir Çayan'ın fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek Antalya'da gözaltına alındı. SOL Parti, Eratalay'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek "Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın" dedi. Eratalay paylaşımında kendisinin seslendirdiği Mahir'in Türküsü'nden bir bölüme de yer verdi. Paylaşımda bir yurttaşın Mahir Çayan portresini taşıdığını gösteren fotoğraf yer alıyordu. Savcılık kararıyla bu paylaşım nedeniyle "THKP-C propagandası" yaptığı gerekçesiyle Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Antalya'daki evinden gözaltına alınan Eratalay emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ELVAN AİLESİNE CEZA

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 269 gün komada kaldıktan sonra 16 Haziran 2014’te yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ailesi hakkında açılan davada karar açıklandı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, Gülsüm Elvan’a 11 ay 20 gün, Sami Elvan’a ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası vererek, “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na (HAGB) karar verdi.