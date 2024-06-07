Bu halk sizi reddediyor

Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyumun ardından belediye başkanı Mehmet Sıdık Akış hakkında verilen 19 yıl hapis cezasına yönelik protestolar sürüyor. Hakkari’de nöbet tutan DEM Parti heyeti yaptığı açıklamayla iktidarı istifaya davet ederek erken seçim talebinde bulundu.

Politika Servisi

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından şehir genelinde başlayan protestolar sürüyor. Seçimleri kazanan DEM Partili Mehmet Sıdık Akış'ın 19 yıl hapis cezasına mahkûm edilerek cezaevine gönderilmesinin ardından hızlanan protestolar sırasında dün DEM Parti'nin eş başkanları basın açıklaması yaptı.

Tuncer Bakırhan şöyle konuştu: "'Kürtlere sömürge hukuku uyguluyorsunuz' dediğimizde bizi eleştirmişlerdi. Önceleri Kürt yoktur diyorlardı, şimdi var ama iradesini tanımıyorlar. Tüm güçlerine, tehditlerine, şantajlarına rağmen seçimi kaybettiler. Yetmedi kaçak seçmen getirdiler. Neredeyse Hakkari nüfusunun 4’te biri kadar kaçak seçmenle bile seçimi kazanamadılar. Bu halk sizi istemiyor, bu halk sizi reddediyor. Bu halk kayyumcu anlayışınızı reddediyor."

AKP-MHP BLOKU GAYRİMEŞRUDUR

DEM Parti Eş Başkanları erken seçim çağrısı da yaptı. "Gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir, istifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AKP ve ortağı MHP, artık gayrimeşrudur. Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını kayyum atadıkları Hakkari’den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri de TBMM kapısı önünde basın toplantısı yaptı. Açıklamanın ardından ise DEM Partililer İçişleri Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Yapılan açıklamada ise “Bu saldırı girişimini Hakkari’den başlatmaları manidar. Çünkü bu rejimin ayakta kalmasının yegane yolu Kürtlere saldırmak” ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından DEM Partililer, İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Vekiller, "Kayyum darbedir, darbeye hayır", "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" dövizleri taşıdı.

İKTİDAR ELİYLE GERÇEKLEŞEN BİR DARBE

Öte yandan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ülkenin birçok bölgesinde Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyum kararını protesto etti. Batman, Adana, Diyarbakır, Mardin başta olmak üzere yapılan açıklamalarda halk iradesinin ortadan kaldırıldığı belirtilirken kararın iktidar eliyle gerçekleştirilen bir darbe olduğu vurgulandı. İstanbul’da da Makina Mühendisleri Odası’nda yapılan açıklamada “Halk iradesi gasp edilmez” pankartı açıldı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı “Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye’nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz” dedi. İzmir'de de hukukçular, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasını İzmir Adliyesi önünde protesto etti. Adliye önünde konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Daha düne kadar 'halkın iradesi bizi iktidara taşıdı' diyenler, bugün halkın iradesine darbe yaptılar. Ne yazık ki bu ilk değil ve son olacak gibi de görünmüyor" dedi.

MHP’Lİ AVUKATTAN KAYYUMLAR DEVAM EDECEK SİNYALİ

TV 100’de Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan MHP’li Avukat Cem Kaya, ‘bir ön görüm var’ diyerek kayyumların devam edeceğini iddia etti. Van ve Mardin’i hedef gösteren Kaya, "Bir öngörü olsun Van Büyükşehir Belediye Başkanı da görevden alınacak’ diyen Cem Kaya, ‘Çünkü hukukla konuşuyorum, Yargıtay kararı geliyor dedi. ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Abdullah Zeydan hakkında Yüksek Seçim Kurulu’nun topa taca attığını ve Yargıtay kararını bekleyelim dediğine vurgu yapan Cem Kaya, ‘Hadi geliyor Yargıtay kararı. Göreceğiz Van’da. Mardin’de Ahmet Türk için de geliyor. O da 20 yıl ceza aldı" ifadelerini kullandı.

HAKARET SORUŞTURMASI

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den DEM Parti'ye geçen Bitlis Tatvan Belediyesi'nin Eş Başkanı Mümin Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Erol'un mazbatasını aldıktan sonra göreve başladığı gün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı görüntüler önceki gün yayılmaya başladı. Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

SIDDIK AKIŞ’IN AİLESİNE ZİYARET

DEM Parti yöneticileri, Hakkari’deki nöbetin ardından 19 yıl hapis cezasına mahkum edilerek cezaevine gönderilen ve yerine kayyum atanan Mehmet Sıddık Akış'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarete partinin eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra Sırrı Sakık ve Pervin Buldan da katıldı.