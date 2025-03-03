Bu harcamalar ‘sabır’ çektirir

Yurttaşlar, her geçen gün daha da derinleşen ekonomik krizin pençesinde geçim mücadelesini verirken AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi milyonlarca liraya bitki aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 14 Ocak 2025’te “Muhtelif Bitki Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 19 milyon 225 bin TL bedelle belediye iştiraki Gbb Danışmanlık ve Personel Hizmetleri Anonim Şirketi’nin aldığı açıklandı. İhale kapsamında alınan 60 kalem bitki ve ağaç arasında “Sabır ağacı, şemsiye formlu örgü gövdeli alev ağacı, alev çalısı ve Londra çınarı” da yer alıyor.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise milyonlar liralık ihaleye tepki gösterdi. BirGün’e konuşan CHP’li Kalkan, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir ortamda bitki sevdasından vazgeçmiyor. Şimdi de 19,2 milyon TL’lik bitki ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi de belediye iştirak şirketi kazandı. Bu bitkiler 60 kalemden oluşuyor. Yani Gaziantep bu yıl bu bitkilerden mahrum kalsa ne kaybı olurdu çok merak ediyorum. Gaziantep yağmur, kar yağışı ve deprem gibi birçok sorunla gündem oluyor. Keşke bu bitkilere kafa yorana kadar o sorunları nasıl daha aza indirebiliriz diye kafa yorsalardı” dedi.

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile Belediye Başkanı Fatma Şahin Meksika Çöl Kaşığı Bitkisini çok sever aslında” diyen Kalkan sözlerini şöyle tamamladı: “İhale kapsamındaki 60 kalemin bitki içinde sabır ağacı dikkatimi çekti. Demek ki yereldeki AKP’li belediyeleri, AKP hükumetinin yaşattıklarının farkındalarmış ki sabır ağacını da eksik etmemişler.”