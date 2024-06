Bu havaların tek sorumlusu güneş değil

Gizem Çoban - @astronomystery

Güneş birçok isimle anılmıştır. Güneş’in Latince sözcüğü, Güneş’le ilgili her şeyin ana sıfatı olan "sol"dur. Güneş. Antik Yunan mitolojisindeki Güneş tanrısı Helios, heliosfer ve heliosismoloji gibi Güneş ile ilgili birçok terime de adını vermektedir. Güneş’i ve onun güneş sistemindeki etkisini inceleyen bilime heliofizik denir.

Güneş, Güneş Sistemindeki en büyük nesnedir ve kütlenin %99,86’sını oluşturur. Yıldızlara göre Güneş aslında orta büyüklükte, hatta ufacık bir yıldızdır. Çok daha fazla kütleye sahip yıldızlar Güneş’ten çok daha büyük olabilir. Örneğin; Orion takımyıldızında yer alan kırmızı dev Betelgeuse’nin Güneş’ten 1000 kat daha büyük olduğu düşünülüyor. Bilinen en büyük yıldız ise Güneş’ten yaklaşık 2000 kat daha büyük olan VY Canis Majoris’tir. Eğer VY Canis Majoris’i Güneş Sistemimize yerleştirebilseydiniz, Satürn’ün yörüngesinin ötesine kadar uzanırdı.

Güneş’in boyutu zamanla değişmekte. Gelecekte çekirdeğindeki kullanılabilir hidrojen yakıtı bittiğinde o da bir kırmızı dev haline gelecek. Merkür ve Venüs’ün yörüngelerini, hatta muhtemelen Dünya’nın yörüngesini bile yutacak. Birkaç milyon yıl boyunca Güneş şu anki boyutundan yaklaşık 200 kat daha büyük olacak. Güneş kırmızı deve dönüştükten sonra küçülerek beyaz cüce yıldıza dönüşecek. O zaman Güneş’in boyutu yalnızca kabaca Dünya’nın boyutunda olacak.

Güneş’in kütlesi aslında zamanla yavaş yavaş azalıyor. Burada iki süreç işliyor. Birincisi, Güneş’in çekirdeğindeki hidrojen atomlarını helyuma dönüştüren füzyon reaksiyonlarıdır. Hidrojen atomları enerjiye dönüşürken, füzyon süreci sırasında Güneş’in kütlesinin bir kısmı kaybolur. Güneş’ten hissettiğimiz sıcaklık, Güneş’in kayıp kütlesidir. İkinci yol ise sürekli olarak protonları ve elektronları uzaya fırlatan güneş rüzgarıdır.

Güneş’in genellikle yüzeyi olarak adlandırılan kısmı fotosferdir. Fotosfer kelimesi "ışık küresi" anlamına gelir; bu uygundur çünkü bu, en görünür ışığı yayan katmandır. Dünyadan gözlerimizle gördüğümüz şey bu. Fotosferin üstünde renk küre, geçiş bölgesi ve korona bulunur. Tüm bilim insanları geçiş bölgesini kendi bölgesi olarak adlandırmıyor; bu sadece renk kürenin hızla ısındığı ve koronaya dönüştüğü ince tabakadır. Fotosfer, kromosfer ve korona Güneş’in atmosferinin bir parçasıdır. Güneş’in atmosferi, güneş lekeleri, koronal delikler ve güneş patlamaları gibi özellikleri gördüğümüz yerdir.

Güneş’in bu üst bölgelerinden gelen görünür ışık genellikle daha parlak fotosfere karşı görülemeyecek kadar zayıftır, ancak tam güneş tutulmaları sırasında, Ay fotosferi kapladığında, kromosfer Güneş’in etrafında ince, kırmızı bir halka gibi görünürken korona dışarı doğru daralan plazma şeritleriyle çiçek yapraklarına benzeyen şekiller oluşturan güzel beyaz bir taç ("korona" Latince ve İspanyolcada taç anlamına gelir) oluşturur.

Koronal ısınma

Güneş’in en büyük gizemlerinden biri, koronanın hemen altındaki katmanlardan çok daha sıcak olmasıdır. Koronal ısınmanın kaynağı, Güneş araştırmalarında çözülmemiş büyük bir bilmecedir. Güneş, gezegenler arası manyetik alanı (güneş sistemimizi kaplayan manyetik alanı) oluşturmak için uzaya uzanan manyetik alanlar üretir, buna manyetosfer denir. Alan, güneş sistemi boyunca, Güneş’ten her yöne doğru esen elektrik yüklü bir gaz akışı olan güneş rüzgarı tarafından taşınır. Güneş’in manyetik alanının hakim olduğu geniş uzay kabarcığına heliosfer denir.

Güneş döngüsünü oluşturan yüksek ve düşük aktivite aşamalarından geçer. Yaklaşık her 11 yılda bir, Güneş’in coğrafi kutupları manyetik kutuplarını değiştirir; yani kuzey ve güney manyetik kutupları değişir. Bu döngü sırasında Güneş’in fotosferi, kromosferi ve koronası sessiz ve sakin durumdan şiddetli aktifliğe dönüşür.

Solar maksimum olarak bilinen Güneş’in aktivite döngüsünün yüksekliği, güneş fırtınası aktivitesinin büyük ölçüde arttığı bir zamandır. Güneş lekeleri, güneş patlamaları adı verilen patlamalar ve koronal kütle püskürmeleri, güneş maksimumunda yaygındır. Güneş aktivitesi büyük miktarlarda enerji ve parçacıkların açığa çıkmasına neden olabilir ve bunların bir kısmı Dünya’da bizi etkiler. Tıpkı Dünya’daki hava durumu gibi, uzaydaki koşullar da (uzay havası olarak bilinir) Güneş’in faaliyetlerine göre her zaman değişir. "Uzay havası" uydulara , GPS’e ve radyo iletişimlerine müdahale edebilir. Aynı zamanda elektrik şebekelerine zarar verebilir ve petrol ve gaz taşıyan boru hatlarını aşındırabilir.

Kaydedilen en güçlü jeomanyetik fırtına, adını olayı tetikleyen 1 Eylül 1859’daki güneş patlamasını gözlemleyen İngiliz gökbilimci Richard Carrington’dan alan Carrington Olayıdır . Dünya çapında telgraf sistemleri kontrolden çıktı. Spark, şoka giren telgraf operatörlerini serbest bırakır ve telgraf kağıtlarını ateşe verir. Ertesi gün şafak vaktinden hemen önce, Dünya’nın her yerindeki gökyüzü kırmızı, yeşil ve mor auroralarda patladı; bu, Güneş’ten gelen enerji ve parçacıkların Dünya’nın atmosferiyle etkileşiminin bir sonucuydu. Bildirildiğine göre, auroralar o kadar parlaktı ki, gazeteler gün ışığında olduğu kadar kolay okunabiliyordu. Auroralar veya Kuzey Işıkları Küba, Bahamalar, Jamaika, El Salvador ve Hawaii kadar güneyde görülebiliyordu.

İklim krizi

2024 yılına geldiğimizde de Güneş fırtınalarının sonucunda oluşan ışıkları Türkiye’nin bazı bölgelerinden bile gözleme şansı oldu. 2022,2023, 2024 her gelen yıl bir öncekinden daha sıcak oluyor. İklimler değişiyor, iklim artık bir kriz olarak adlandırılıyor. Değişen iklim koşulları, aşırı hava olayları artık normal mi karşılanmalı? İklim krizi, iklim değişikliğinin hızlanması ve etkilerinin şiddetlenmesi sonucu ortaya çıkan acil ve ciddi durumlar için kullanılıyor. İklim krizi gezegenin ekosistemi ve insanlar için büyük bir tehdit ama çeşitli kurallarla bunun önüne geçilmesi, yavaşlatılması mümkün. Bu havaların tek sorumlusu Güneş değil tabi ki. Sera etkisinin artması, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve ağaçların kesilmesi, sanayi ve tarım uygulamaları iklim değişikliği ve nihayetinde iklim krizinin temel sebepleridir. Bu durumlar sıcaklığın artmasına ve iklimlerin farklılaşmasına neden olurken, ekstrem hava olaylarını da beraberinde getirmektedir. Biyoçeşitlilik kaybı, insan sağlığının bozulması, bunların yanında sosyolojik problemler de ortaya çıkmakta.

Bu konuda her devlet üzerine düşen önlem politikalarını ve eylem planlarını yapmalıdır. Alınan önlemlerin yetersizliği de her an yaşanmakta.