Bu ikramiyeyle bayram sofrası kurulmaz

AKP iktidarının ‘bütçeye yük’ diyerek zam yapmadığı emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Emekliler, yatacak ikramiyenin emekliye destek değil, aklıyla dalga geçmek olduğunu, 4 bin lira ile 4 kişinin karnının dahi doymayacağını belirterek tepki gösterdi.

EMEKLİNİN AKLIYLA ALAY EDİLİYOR

Bugün hesaplara yatacak 4 bin TL’lik bayram ikramiyesiyle emeklinin ne yapacağını kendilerine sorduk. Tüm Emeklilerin Sendikası’ndan emekli öğretmen Niyazi Süvari, bayram ikramiyelerinin "konuşmaya dahi değmeyeceğini" söyledi. Süvari, “Biz 4 bin liranın neyini konuşalım? Emeklilerin aklıyla dalga geçen bir iktidar var” dedi.

Emeklinin kira, fatura ve temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirildiği bu dönemde, iktidarın yalnızca algı operasyonu yaptığını belirten Süvari, “Çıkıp ‘müjde’ diyerek 4 bin liranın erken yatacağını duyurdu Erdoğan. Hiçbir şey yapmadıkları bu yıl bile algıda oyun yapmak için ‘müjde’ diye sunuluyor durumun vahimliği. Bugün yatacak da ne olacak sanki? Dört kişilik bir sofra kurulacak ve o 4 bin lira o sofrayı doldurmaya, 4 kişiyi doyurmaya yetmeyecek. 4 insanı doyurmayacak bir meblağa ‘müjde’ demek sadece komik” diye konuştu.

BAYRAM KAHVALTISI EMEKLİYE LÜKS

Emekliler Meclisi’nden Zerrin Aldemir de emekliye verilen bayram ikramiyesinin, hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu belirterek “Emekliler bu parayla ne torunlarına gönül rahatlığıyla bir bayram harçlığı verebiliyor ne de evlerine gelen misafirlerin önüne mahcup olmadan bir sofra kurabiliyor. Artan kira, gıda ve temel ihtiyaç fiyatları emeklilerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bir zamanlar bayramlar ailelerin bir araya geldiği, sofraların kurulduğu, torunların sevindirildiği günlerdi. Bugün ise birçok emekli için bayram sabahı ailesiyle rahat bir kahvaltı yapabilmek bile lüks haline geldi” dedi.

Aldemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yıllarca bu ülkeye emek vermiş milyonlarca insanın bayramı mahcubiyet ve yoksulluk duygusuyla karşılaması kabul edilemez. Emekliler artık sadece üzgün değil, aynı zamanda büyük bir öfke ve kırgınlık içindedir. Bu öfke, yılların emeğinin karşılığını alamamanın ve görmezden gelinmenin öfkesidir. Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabilecekleri bir gelir ve onurlu bir yaşam istiyor.”



17 milyon emekliyi sefalete mahkûm eden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zamsız şekilde yatacak ikramiyelerin, her yıl olduğu gibi erken yatırılacağını “Müjde” diye duyurmuştu. Emekliler ise bu ‘müjde’ye “Ne bayramı, ne müjdesi? Emekliye bayram falan yok” diyerek tepki göstermişti.