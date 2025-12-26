Bu ilçe Dilovası olmayacak

Marmaraereğlisi’nde OPET’e ait Marmara Terminali’ndeki kimyasal depolama kapasitesini artırma planı, düzenlenen Halkın Bilgilendirme Toplantısı’nda bölge halkı, yaşam savunucuları, meslek odaları ve siyasetçilerin tepkisiyle karşılandı.

Yenice Mahallesi Marmaraereğlisi Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda yaşam savunucuları ve bölge halkı, olası bir kaza ya da doğal afette ilçenin büyük bir felaketle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Proje kapsamında mevcut 68 kimyasal depolama tankına 268 yeni tank eklenmek istendiği belirtilerek, bu durumun çevre ve halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığı, projeye karşı yasal süreci başlatılacağı belirtildi. Toplantıda konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkuter, projeye karşı çıktıklarını vurgulayarak, “Marmaraereğlisi Dilovası olmayacak. İlçe ve büyükşehir belediyelerimizin görüşü olumsuzdur. Bu rantsal büyümeye sonuna kadar karşıyız. Oransal olarak bire beş büyüyüp, bire bir buçuk istihdam sağlayacaksınız; yangın ve güvenlik konusunda ise neredeyse sıfır katkı sunacaksınız. Mantıklı yatırımlara destek veririz ama bu mantıksız yatırıma hayır diyoruz” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise “Tekirdağ, kanser vakalarında Türkiye’de beşinci sırada. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Karar verirken şirket kârını değil, Tekirdağ ve Türkiye halkının sağlığını düşünün" dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da “Birileri para kazanacak diye doğaya, çevreye ve insana zarar verecek projelere sessiz kalamayız. Trakya’da su kalmadı, hava kalmadı, toprak kalmadı. Kalan topraklarımızı en iyi şekilde korumak zorundayız” diye konuştu.