Bu isimleri ezberleyin!
İş cinayetleriyle gündemden düşmeyen MESEM’lere ilişkin soru önergelerine yanıt veren Bakan Tekin, önce iş cinayeti “var” sonra “can kaybı yok” dedi. Ancak 2023-2024 eğitim döneminde 9 çocuk yaşamını yitirdi.
HABER MERKEZİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle çocuk işçiliğin meşrulaştırıldığı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) iş cinayetleri ile gündemdeki yerini koruyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) basına yansıyan olaylardan derlediği verilere göre MESEM kapsamında çalıştırılırken 9 çocuk yaşamını yitirdi.
Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MESEM kapsamında çalıştırılırken yaşamını yitiren çocuklara yönelik çelişkili ifadeler vermeye devam ediyor.
bianet’in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in MESEM’lerde yaşanan iş cinayetlerine ilişkin soru önergesine 23 Temmuz’da yanıt veren Tekin, Ocak 2023-Haziran 2024 tarihleri arasında 5 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
20 Ağustos’ta ise Bakan Tekin, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in soru önergesine verdiği yanıtla birlikte kendisiyle çelişti. Tekin, MESEM kapsamında çalıştırılırken hiçbir çocuğun iş cinayeti nedeniyle hayatını kaybetmediğini savundu.
İSİG’in derlediği verilere göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında MESEM kapsamında çalıştırılırken yaşamını yitiren çocuklar şu şekilde:
•Zekai Dikici: 16 Eylül 2023’te Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı MESEM’e kayıtlı olan Dikici, çalıştırıldığı inşaatın 5’inci katından düşerek yaşamını yitirdi. Dikici henüz 16 yaşındaydı.
•Ulaş Dumlu: Aralık 2023’te Konya’da MESEM kapsamında çalıştırılan Dumlu, fabrikada elektrik kablosu çekerken arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Dumlu, 17 yaşındaydı.
•Ömer Çakar: 21 Aralık 2023’te Diyarbakır’da Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Çakar, MESEM kapsamında çalıştırılırken hayatını kaybetti. Çakar, 17 yaşındaydı.
•Erol Can Yavuz: Ocak ayında Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi öğrencisi Yavuz, staj yaptığı atölyede üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yavuz 15 yaşındaydı.
•Arda Tonbul: 16 Ocak’ta İstanbul Büyükçekmece’de MESEM kapsamında çalıştırıldığı Özkanlar Metal’de kafası sac büküm makinasına sıkışan Tonbul, yaşamını yitirdi. Tombul, 14 yaşındaydı.
•Murat Can Eryılmaz: 21 Kasım 2023’te Kilis’te MESEM kapsamında çalıştırıldığı inşaatın 8’inci katından düşen Eryılmaz, 72 gün yaşam mücadelesi verdi. 4 Şubat’ta hayatını kaybeden Eryılmaz, 17 yaşındaydı.
•Alperen Enes Ural: Mayıs ayında Manisa’nın Soma ilçesinde MESEM’e kayıtlı olan Ural, çalıştırıldığı inşaatta doğalgaz borusu döşerken yüksekten düşerek ağır yaralandı. 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan Ural, hayatını kaybettiğinde 17 yaşındaydı.
•Alperen Kocayavuz: Temmuz ayında çalıştırıldığı inşaatın 6’ncı katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Kocayavuz yeni 15 yaşına girmişti.
•Eren Dağ: 30 Temmuz’da Konya’nın Karapınar ilçesinde MESEM kapsamında çalıştırılan Dağ, kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Dağ, 16 yaşındaydı.