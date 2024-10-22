Bu işin peşini bırakmayacağız

Kamuoyunda infial yaratan ‘yenidoğan çetesi’ soruşturmasında bebeklerini kaybeden ailelerin hukuk mücadelesi sürüyor. Bu ailelerden biri de Kızılkaya ailesi. Soruşturma kapsamında kapatılan Özel TRG Hospitalist Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeğinin 7 ay yoğun bakımda kaldığını anlatan baba Mehmet Kızılkaya "Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

Baba Kızılkaya, yenidoğan çetesi haberlerini gördükten sonra 2017 yılında yaşadıkları kötü günlere döndüklerini söyldi. BirGün’e konuşan baba Kızılkaya, eşinin gebeliğinin o dönem gayet sağlıklı gittiğini ve hiçbir sıkıntısı olmadığını anlatarak ‘‘Devlet hastanelerinin yoğunluğu nedeniyle Bağcılar’daki Özel TRG Hospitalist Hastanesi’ne gittik. Yapılan tetkiklerde hiçbir sıkıntı yoktu’’ dedi. Kızılkaya, bebeklerinin 7,5 aylık dünyaya geldiğini ve yoğun bakıma alındığını ve 7 ay yoğun bakımda kaldığını söyledi.

2018 yılında hastaneyi Sağlık Bakanlığı’na şikâyet ettiğini kaydeden Kızılkaya, şöyle devam etti: ‘‘Bebeğim yaşarken şikâyet ettim. Yapılan araştırmalarda ihmal olmadığı söylendi. Şikâyetimin ardından hastanenin müdürü beni aradı ve ‘Bizi şikâyet etmişsiniz, kendinize dikkat edin’ diyerek tehdit etti. Bebeğim yoğun bakımdayken hastalığının bile ne olduğunu bize tam söylemediler. 7. ayda çocuğumu Bayrampaşa’daki başka bir özel hastaneye götürdüm. Çocuğun başında darbeye bağlı olarak hasar görmüş. 3 ayda orada kaldı ve ne yazık ki yaşamını yitirdi. 2020’de dava açıldı. Dosyayı kapatmak istiyorlar. Şikâyette bulunduğum dönemde bunlar göz önünde bulundurulsaydı benden sonraki süreçte belki de başka bebekler ölmezdi.’’

Ailenin avukatı Fahri Timur ise yenidoğan çetesinde de adı geçen hastanede müvekkilinin bebeğinin öldüğünü belirterek "Taraf olmak için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vereceğiz. Hem bu geçmişte yaptığımız şikâyette şu anda dava açılan dosyanın birleştirilmesi için başvuruda bulunacağız’’ dedi. Doğumuna iki buçuk hafta kalan bir yurttaş şunları söyledi: ‘‘Kontrol zamanım olmasına rağmen hastane hiçbir şekilde ‘biz kapandık, başka hastaneye geçin’ gibi açıklama yapmadı. Hastanenin mühürlendiğini haberlerden gördük’’ dedi.

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BEBEĞİMİN ÖLÜ HALİNİ GÖSTERDİLER

İddianamede, bebeklerini kaybeden babaların ifadeleri dikkat çekti. Müşteki B.N.O., ‘‘Bebeğimi görmek istediğimde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde ölü halini gösterdiler" dedi. Müşteki E.K. ise ‘‘Dışarıdan özel bir doktorun gelerek bebeğimi muayene edeceğini, 3 bin TL ödeme yapmam gerektiği söylendi’’ diye konuştu.