Bu işin peşini bırakmayacağız

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen ancak Ortaköy’de yedikleri yemekte zehirlendikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3) ve anneleri Çiğdem Böcek’in (27) ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin Fatih’te kaldığı Harbour Suit Otel mühürlendi.

Otelin giriş katındaki bir odada ilaçlama yapıldığı, ailenin de birinci katta kaldığı öğrenildi. Öte yandan otelde konaklayan ve hastaneye kaldırılan 2 yabancı uyruklu turistin genel durumlarının iyi olduğunu, aynı odada kalan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişinin de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatışının verildiği belirtildi.

GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA

Anne ve iki çocuğun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürdü. Otelde konaklayan müşteriler ise farklı otellere yönlendirildi. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Önceki gün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi. Öte yandan oteldeki bazı eşyalar incelemeye götürüldü. AFAD ekipleri de inceleme yapmak üzere otele geldi. Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi.

Çiğdem, Kadir, Masal ve Servet Böcek

Aynı otelde kalan üç kişiden ikisi de fenalaşmıştı. Hastanede tedavisi süren Mustafa Taamart ile Reda Fakhri’ın yanında refakatçi olarak bulunan Ayoub Hamraoui’da kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tedaviye alındığı ve üç turistin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. istanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalan iki yabancı uyruklu turistin genel durumlarının iyi oluğu ve takiplerinin devam ettiğini kaydetti.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş hakim. Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek’in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberi bekliyor. Kızıyla en son salı günü görüştüğünü söyleyen baba Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini anlattı. Baba "Bize, ‘Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta’ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya’ya geri döneceğiz’ demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Yaşananlara inanamıyoruz. Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız’’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet (36) ve Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3), mide bulantısı ve kusma şikâyetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne de yaşamını yitirmişti. Tedavisi süren babanın ise durumunu ciddiyetini koruyor.