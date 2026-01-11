Bu isyan bitmez, geri adım yok!

Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleşen Büyük Kadın Mitingi, kadın hareketinin tarihinde 10 Ocak Mitingi olarak anılacak bir kırılma anı oldu.

Ülkenin dört bir yanından gelen kadınlar soğuk havaya ve kar yağışına rağmen örgütlü isyanın sesini yükseltti. 34 demokratik kitle örgütü ve meslek odasının oluşturduğu Kadın Mitingi Bileşenleri’nin çağrısıyla Temmuz ayından bu yana sürdürülen toplantılar ve ortak hazırlıklarla, birleşik kadın mücadelesinin yeni bir adımı olarak örgütlendi.

Alanda en çok dikkat çeken, genç kadınların olağanüstü enerjisiydi. Sloganlarla Tandoğan’a yürüyen kadınlar, yoksulluğa, kadın cinayetlerine, kazanılmış haklara yönelik saldırılara, aileci politikalarla kadınların görünmez kılınmasına, dinci gerici kuşatmaya, 6284 Sayılı Kanun’un etkin uygulanmamasına, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine, LGBTİ+’lara yönelik nefrete ve şiddete karşı ses çıkardı.

Sol Feminist Hareket, alanda en görünür katılım gösteren yapılardan biriydi. “Görünmeyen emek sesini yükselt” pankartıyla yürüyen Kadın Dayanışma Atölyesi’nden kadınlar, kendi sözleriyle yeniden kurdukları şarkı eşliğinde hem neşeyi hem direnci bir arada taşıyan bir kortej görüntüsü oluşturdu: “İsyanı her yerde dola artık, diline geleceği kuralım, direnelim birlikte hey.”

Kadın Mali Müşavirler ise “Bilançomuzu yaptık hesap kanlı çıktı” diyerek yürüdü.

Mitingin açılış konuşmasını yapan 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan’ın “Mor bir deniz gibiyiz” ifadesi, meydandaki ortak duyguyu özetledi. Sarıhan, “Kadınlar olarak her şeyin sahibi olabiliriz, eşit olabiliriz. Bu birlikteliği önemsiyoruz” sözleriyle, mitingin asıl gücünün sayısal kalabalıktan çok, yan yana gelme iradesinde ve süreklileşebilecek bir ortak mücadele zemininde olduğunu vurguladı.

Mitingde taşınan dövizlerde ve pankartlarda kadın yoksulluğuna dikkat çekilirken Sarıhan, katılım ile ilgili olarak “Kadınların cebi para dolu olsaydı daha kalabalık olabilirdik” sözleriyle kadın yoksulluğuna dikkati çekti.

Mitingin sonunda BandSista konserinde ise kar yağışına rağmen kol kola girerek dans eden kadınların gözlerindeki isyan ve neşeyle kadın hareketinin hem hafızasına hem de önümüzdeki dönemin mücadele takvimine yeni bir sayfa eklendi.