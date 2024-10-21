Bu kamulaşma şirketler için

Haber Merkezi

CVK Madenciliğin Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçelerindeki "Sarıalan Altın Madeni" projesi için 10 alana acele kamulaştırma kararı çıkarılmasına karşı yöre halkı dava açacak.

Yargıya başvuracak bölge halkı ve derneklerin duyurduğu açıklamada, "Acele kamulaştırma kararlarının savaş hali gibi acil eylem gerektiren durumlarda, gerçekten kamunun projeler için kullanılması gerekirken, uzun süredir kamunun değil, şirketlerin yararına kullanıldığını görüyoruz. Köylüleri yerinden, yurdundan, geçim kaynaklarından eden bu politikaların kimin için uygulandığını çok iyi biliyoruz. Tarlaları ellerinden alınan köylüler Cumhurbaşkanı’nın “Acele Kamulaştırma Kararı”nın iptali için de dava açacaklar." ifadeleri yer aldı.