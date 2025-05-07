Bu karanlığı parçalayacağız

Haber Merkezi

6’ncı Filo’yu denize döken; emperyalizme, faşizme, savaşa, açlığa, yoksulluğa karşı mücadele bayrağını ellerinden düşürmeyen Üç Fidan’ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndak mezarları başında anma düzenlendi.

Anmaya KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Devrimci 78’liler Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Ankara Dersimliler Derneği, SOL Parti, EMEP, DEM Parti, CHP, TİP, EHP, Halkevleri, TKP, FKF, Devrim Hareketi, Yeşil Sol Parti, Kızılırmak Dernekleri katıldı. Karşıyaka 2 No’lu Kapı’da toplanan kitle, sık sık ‘‘Yaşasın devrim ve sosyalizm’’, ‘‘Denizlerden Erdal’a gençlik emeğin saflarında’’ sloganları attı.

MÜCADELEYİ BÜYÜTME GÜNÜ

Ortak açıklamayı okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğdu, ‘‘Onlar gençlerin demokratik eğitim hakkı için, Türkiye’nin emperyalist boyunduruktan kurtularak tam bağımsızlığı için, işçilerin ve köylülerin kurtuluşu için mücadele ettiler. Dünya halklarının barış içinde yaşaması, savaşların son bulması için mücadele ettiler. Bugün bir yas günü değil, bugün 3 fidanının mücadelesini anlamak, o mücadeleyi daha da büyütmenin günüdür’’ dedi.

Anmada SOL Genç adına söz alan Baybora Korucu ise şunları söyledi:

‘‘53 yıl önce halkın bağrında fidan olup boy veren, bugünse çınar olup mücadelemize kök salan önderlerimiz Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bugün biz devrimci gençlerin kavgasında yaşıyor. Onlardan aldığımız cesaretle; Beyazıt’ta sel olduk barikatları aştık, ODTÜ’de umut olduk direndik, Cebeci’de ve Hacettepe’de ‘Faşizme ölüm, tek yol devrim’ diye haykırdık, duvar ördük, gençliğin var olduğu her alana kavgamızı. Trump ile kimlerin ‘iyi dost’ olduğunu biliyoruz! Siyonizmin gizli müttefiklerini, ticari ortaklarını iyi tanıyoruz! Gençlik, CIA ve uzantılarına, faşist çetelere, soykırımcı emperyalizme teslim olmayacak. Bu karanlığı parçalayacağız. Denizlere sözümüz, devrim olacak.’’

Üç Fidan’ın mezarına karanfiller bırakıldı.

DENİZ GEZMİŞ’İN KARARLILIĞIYLA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 53. yılında Karşıyaka’da bulunan kabirlerinde düzenlenen anmaya katıldı. Özel’i karşılayanlar arasında Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş de vardı. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın mezarlarına karanfiller bıraktı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın, yaşamaya, mücadelelerini yaşatmaya, devrim bayrağını, emperyalizmle mücadele bayrağını dalgalandırmaya devam ettiğini belirten Özel, ‘‘Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından bize kalan en önemli mücadelelerden bir tanesi Filistin meselesindeki samimi duruşları, kararlı duruşlarıdır. Buradan bütün Türkiye’ye bir kez daha sesleniyoruz; Filistin meselesi bize Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından mirastır. Biz Deniz Gezmiş’in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz. ‘Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği’ diyerek sehpayı tekmelemişti. Bugün Türk ve Kürt halkının kardeşliğini ve bundan sonra da barışı savunmaya hem terörün karşısında olmaya hem de Kürt annelerinin ve Türk annelerinin bir daha gözlerinin yaşlarının akmamasını savunmaya devam edeceğiz büyük bir kararlılıkla. Bize ‘Susun, mücadele etmeyin. Sinin, kenara çekilin’ diyorlar. Mesajı aldık, ‘Hayır’ diyoruz. Meydanlarda olacağız. Hodri meydan, Deniz Gezmiş’in kararlılığıyla’’ ifadelerini kullandı.

DOLMABAHÇEYE YÜRÜYÜŞ

SOL Genç, Devrimci İşçi Partisi Gençliği, EHP Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu ve TKH Gençliği "Denizlerin Yolunda Emperyalizmin Karşısında!" sloganıyla saat Taksim AKM önünde buluşup Denizlerin 6. Filo’yu denize döktüğü Dolmabahçe’ye yürüdü.

Burada yapılan ortak açıklamada, ‘‘19 Mart’tan bugüne meydanları, sokakları doldurduk, barikatları aştık. Onların mücadelesi yolumuza ışık olmaya devam ediyor. Tam bağımsız Türkiye için mücadelemiz devam ediyor. Amerikan destekli siyasal İslamcı faşist rejime karşı okullarda, kampüslerde, sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz! Taksim Meydan’ını işçilere, emekçilere, öğrencilere hukuksuzca kapatanlar, arkadaşlarımızı gözaltına alıp işkenceye maruz bırakanlar suçludur! Bu kararları alanların unuttuğu bir şey var. Biz mücadeleyi Denizlerden, Mahirlerden öğrendik. Sokaklardan, meydanlardan, üniversitelerden hayatın her yerinde mücadeleden geliyoruz. Tutuklanan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! Unutmayın ki siz gideceksiniz biz Denizlerin ışığında devrim ve sosyalizm mücadelemizi başarıya ulaştıracağız’’ ifadeleri kullanıldı.