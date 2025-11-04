Bu kazalar kader değil, açıkça ihmal

Haber Merkezi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, çevre yolunda yaşanan ölümlü kazalar bölge halkının isyan etmesine neden oldu.

Samandağ çevre yolu, yıllardır süren altyapı sorunları, eksik planlama ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle bir kez daha gündemde. Son olarak Yeşilada Kavşağı’nda meydana gelen kazada bir yurttaşın hayatını kaybetmesi, ilçede tepkilere neden oldu. Basın açıklaması için bir araya gelen yurttaşlar, “Bu kazalar kader değil, açıkça ihmaldir!” diyerek yetkililere hesap sordu.

Samandağ halkı, Sutaşı, Yeşilada ve Deniz Mahallesi kavşaklarında süregelen kazaların artık kronik hale geldiğini belirterek, çevre yolunun “ölüm yolu”na dönüştüğünü dile getirdi. Her gün yeni bir acının yaşandığı bölgede, “Bitmeyen çalışmalar ve plansız uygulamalar nedeniyle sürücülerin can güvenliği tehlikede” denildi.

Samandağlılar, “Yaşama hakkı, barınma hakkı, sağlık hakkı” taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Basın açıklaması şu sözlerle sona erdi: “Samandağ halkı yalnız değildir. Bizler bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Halktan uzak, sermayeye yakın yönetimlerin değil, halkın iradesi kazanacak. Samandağ halkı susmayacak”. Açıklamanın ardından çevre yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.