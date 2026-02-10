Bu kez Ankara: Emanet deposundaki altınları çalan adliye memuru tutuklandı

Ankara'da Batı Adliyesi’nde adli emanet bürosu yetkilileri rutin kontrollerde 50 altının bulunduğu poşette, 10 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunu tespit etti.

Emanet deposundaki hırsızlığın ardından başsavcılık soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ancak altınları kimin çaldığına yönelik bir tespit yapılamadı.

"İHTİYACIM KADAR ALDIM, YERİNE KOYACAKTIM"

Habertürk'ün aktardığına göre, soruşturmanın genişletilmesiyle adli emanet depolarında görevli personellerin ifadeleri alındı.

İfade veren bir memur, altınları kendisinin aldığını itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer altınlara dokunmadığını söyledi. Şüpheli altınları daha sonra yerine koymak istediğini de kaydetti.

Hakkında idari soruşturma başlatılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından "zimmet" suçundan tutuklandı.