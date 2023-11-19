Bu kez "Balkan Kanadı" yöneticisi: Interpol ile aranan bir uyuşturucu karteli daha Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen operasyonla Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan Palic’in yakalandığını açıkladı.

Interpol tarafından aranan bir uyuşturucu karteli daha Türrkiye'de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından mavi bültenle aranan Christijan Palic’in İstanbul'un Beşiltaş ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Yerlikaya, şunları söyledi:

İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” Operasyonuyla, İnterpol tarafından

🟦Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş’ta yakalandı❗️



Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve… pic.twitter.com/nZnbuIKxYA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2023

“Zehir taciri kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle iş birliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin eden yöneticilerin, Güney Amerika’daki suç seçenekleriyle raporlamaları ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasının önemli rol oynadığı tespit edildi. Avrupa’da yapılan operasyonlar kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından ‘Batı Balkan Kanadının’ karşılanması arasında yer aldığı Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkarılan Interpol’un mavi bülteni ile aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, ‘KARTEL-3’ operasyonuyla Beşiktaş’ta yakalandı.”

ÇOK SAYIDA KARTEL TÜRKİYE'DE YAKALANDI

10 Kasım'da İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri Dritan Rexhepi'nin İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün (18 Kasım Cumartesi) ise yine Interpol tarafından aranan Nenad Petrak İstanbul Üsküdar'da yakalandığını açıklanmıştı.

Daha önce de "Comanchero" suç örgütünün yöneticilerinden Mark Douglas Buddle ve Tony Haddad ile kırmızı bültenle aranan "Ndrangheta" suç örgütü üyesi Luciano Camporesı de Türkiye'de yakalanmıştı.

Ayrıca İtalya'da faaliyet gösteren suç örgütü Ndrangheta'nın yöneticilerinden olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Luciano Camporesı de 15 Kasım'da Antalya'da sahte kimlikle yakalanmıştı.