Bu kez İran için neden farklı?

Vali NASR

İran’daki yöneticiler için bugünkü kitlesel protestolar son derece can sıkıcı bir ikilem yaratıyor. Sert bir bastırma, rejimin geçen yıl İsrail ve ABD ile yaşanan 12 günlük savaşın ardından toplumla kurduğu kırılgan uzlaşıyı bozabilir; protestoların büyümesine izin vermek ise bizzat dış müdahaleye davetiye çıkarabilir.

İranlılar, ülke parasının çöküşünü ve hızla yükselen enflasyonu protesto etmek için sokaklara döküldü; pek çoğu İslam Cumhuriyeti’nin son bulmasını talep ediyor. Ancak hükümetin tepkisi önceki toplumsal dalgalanmalardan farklı oldu. İran yönetimi 2009’daki Yeşil Hareketi ve 2022’deki “Kadın Yaşam Özgürlük” isyanını hızla bastırmışken, bu kez güvenlik güçleri protestolar yoğunlaşırken daha yavaş hareket etti. Sert bir bastırma yerine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başlangıçta yoksullara yönelik sübvansiyonlara kaynak yaratmak için kemer sıkma önlemleri açıkladı.

Ancak bu geçici çözüm tutmadı. Yoksullar kısmen yatışmış olsa da toplumun orta katmanları bedeli ödemek zorunda kaldı ve daha kalabalık biçimde protestolara katıldı. Ekonomik hoşnutsuzluk olarak başlayan hareket kısa sürede siyasi bir ayaklanmaya dönüştü. Ancak protestolar 8 Ocak’ta ülke geneline yayılınca rejim ciddi biçimde bastırma yoluna gitti.

Peki bu kez muhalefete verilen tepki neden bu kadar farklı oldu? Bugünkü protestolar, İran’ın geçen haziranda İsrail ile yaşadığı 12 günlük savaşın gölgesinde gerçekleşiyor. İranlı yetkililer hâlâ bu çatışmanın şokunu atlatabilmiş değil ve her an yeniden başlayabileceği varsayımıyla hareket ediyor. Bu tehdit, iç siyasi huzursuzluktan daha büyük görülüyor; çünkü İsrail’in Hizbullah’ı ağır biçimde hırpalaması ve Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşü, İran’ın dış müdahaleye karşı caydırıcılığını büyük ölçüde zayıflattı.

TAHRAN’IN İKİLEMİ

Üstelik İran artık dış aktörlerin içerideki hoşnutsuzluğu körüklemesini engelleyemiyor. Haziran 2025 savaşında İranlılar bayrağın etrafında toplanmış ve rejim de buna karşılık özellikle başörtüsü konusunda dini kuralların uygulanmasını gevşetmişti. Ancak bugünkü protestolar yeni bir ikilem yaratıyor: Sert bastırma savaş sonrası toplumla kurulan kırılgan uzlaşıyı bozabilir, büyümelerine izin vermek ise dış müdahaleyi tetikleyebilir.

İran ekonomisinin giderek kötüleşmesi de belirleyici bir etken. Kötü yönetim, yolsuzluk ve yıkıcı yaptırımların birleşimi enflasyonu ve işsizliği tırmandırdı; orta sınıfı zayıflatırken yoksul kesimleri genişletti. Haziran savaşı bu eğilimleri hızlandırdı. Sonraki altı ayda riyal değerinin yüzde 40’tan fazlasını kaybetti, enflasyon yüzde 60’a varan oranlarda arttı. İran’ın nükleer programının zayıflatılmasının yaptırımların kaldırılması için pazarlık gücünü azalttığı düşüncesiyle sermaye kaçışı da hızlandı.

İSRAİL’İN STRATEJİSİ

Bu nedenle İran yönetimine göre protestocuları sokağa döken ekonomik sıkıntılar, ülkenin karşı karşıya olduğu dış tehditten ayrı düşünülemez. Geçen yılki savaş sırasında İsrail’in sıradan İranlılara ayaklanma çağrısı yaptığını hatırlıyorlar. İsrailliler, onlarca üst düzey askeri komutanı ortadan kaldırarak ve güvenlik kurumlarını yıpratarak huzursuz halkın ayağa kalkacağını ve zayıflamış devleti devireceğini hesaplamıştı. Bu gerçekleşmeyince İranlı liderler savaştan halk sayesinde çıktıklarını ilk kabul edenler oldu. Ancak aynı zamanda halk ayaklanmasının İsrail’in savaş stratejisinin bir parçası olduğunu da fark ettiler ve bu durum bugünkü protestolara bakışlarını belirliyor.

Bu şüpheler, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda sosyal medyada ABD’nin “tetikte” olduğunu ve İranlı protestocuları “kurtarmak” için müdahaleye hazır bulunduğunu ilan etmesiyle pekişti. Protestoların asıl tehlikesi, İranlıların kendi başlarına ne yapabilecekleri değil, ABD’nin askeri müdahalesine gerekçe oluşturup oluşturamayacaklarıdır.

Açık benzerlikler Libya ve Suriye’de Arap Baharı sırasında yaşananlardır. O dönemde ABD ve bazı Avrupa hükümetleri “koruma sorumluluğu” söylemiyle askeri müdahaleyi meşrulaştırmış, halk isyanları hızla dış destekli rejim değişikliği girişimlerine dönüşmüş, sonuçta iç savaş ve devlet çöküşü yaşanmıştır. İran Devrim Muhafızları içinde Suriye savaşının gazileri bulunuyor. Barışçıl protestoların dış destekle ne kadar hızlı biçimde iç savaşa sürüklenebildiğini bizzat gördüler. Libya ve Suriye’nin kaderinden kaçınma zorunluluğu bugün İran’daki karar alma süreçlerinin temel itici gücüdür.

ABD DİZ ÇÖKTÜREBİLİR Mİ?

İranlı liderlerin zihnindeki bir başka etken de ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirmesidir. İran yönetimi de dünya kamuoyu gibi bu gelişme karşısında şaşkına döndü. Bu, ABD’nin 2000’lerin başında Afganistan ve Irak’ta uyguladığı ya da daha sonra Libya ve Suriye’de izlediği klasik rejim değişikliği modeli değildi. Trump yönetimi ordu göndermek ya da ulus inşasıyla uğraşmak yerine Chavista iktidar yapısını yerinde bıraktı ve ona ya Amerikan emperyal kontrolüne boyun eğme ya da ekonomik boğulma tehdidi yöneltti.

ABD benzer bir stratejiyi İslam Cumhuriyeti’ne karşı da izleyebilir mi? Eğer öyleyse, İran’ın dini liderini ve kilit siyasi askeri figürlerini hedef alan nokta atışı bir saldırı düzenleyebilir, İran petrol tankerlerini açık denizlerde ele geçirebilir ve ardından geriye kalan yapının taleplerine boyun eğmesini isteyebilir. Bu talepler nükleer ve füze programlarının terk edilmesini ve doğal kaynakların kontrolünün devredilmesini de kapsar. İranlı liderleri öldürmeden bile, bombardıman ve petrol ihracatının engellenmesi yoluyla rejime diz çöktürebilirler.

Bu senaryolar karşısında İran’ın ilk tepkisi ABD saldırganlığının maliyetlerine işaret etmek oldu. 6 Ocak’ta İran Savunma Konseyi stratejik duruşunu revize ederek “nesnel tehdit işaretleri” görülmesi halinde “önleyici tedbirler” alabileceğini açıkladı. Ortadoğu’daki ABD hedeflerine yönelik bir önleyici saldırı İran’ın istemediği bir savaşı tetikleyebilir ve rejimin sonu olabilir. Ancak İslam Cumhuriyeti yenilgisinin bedelsiz olacağı izlenimini de veremez.

İran doğrudan ABD ile çatışmaktan kaçınsa ve mevcut protesto dalgası sönse bile, ülke ekonomisi aşağı yönlü bir sarmalda. Bu da orta ve uzun vadede halk öfkesinin artacağı anlamına geliyor. İslam Cumhuriyeti bir mengenede sıkışmış durumda. Bir yandan ABD ve İsrail kaynaklı dış tehdit, diğer yandan kitlesel ayaklanma ihtimali. Bu çıkmazdan kolay bir kaçış yolu yok. İslam Cumhuriyeti’nin tamamen çökmesi hemen yarın olmayabilir, ancak İran devrimi artık sonuna yaklaşıyor.

