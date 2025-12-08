Giriş / Abone Ol
Bu kez Konya: Emanetteki paraları zimmetine geçiren adliye katibi tutuklandı

Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı. Selvi'nin icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdiği ve savcılığa başvurup, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Güncel
  • 08.12.2025 12:25
  • Giriş: 08.12.2025 12:25
  • Güncelleme: 08.12.2025 12:33
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Konya'da Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi, zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

Kulu Adliyesi'nde görevli 45 yaşındakiSelvi, iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL’yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.

Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.

