Bu kış sepetler boş kalacak

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye, gıda enflasyonunda OECD ülkeleri içinde zirveyi hiçbir ülkeye bırakmıyor. Türkiye’nin en yakın ülkelere fark atan yüksek gıda enflasyonunu yurttaş, derinden hissetmeye devam ediyor. Özellikle dar gelirlilerin harcamalarının temelini oluşturan gıdada fiyat artışları da en çok bu kesimi etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıklayacağı kasım ayı enflasyon verileri için öncü göstergeler olan, farklı kurum ve kuruluşların hazırladığı fiyat artışı oranları, gıdada fiyat artışlarının hız kesmediğini gözler önüne serdi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Gıda Fiyat Endeksi Kasım 2024 verileri açıklandı.

TEPAV’a göre gıda fiyatları, kasımda aylık yüzde 3,39, yıllık ise yüzde 45,66 oranında arttı.

TEPAV tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, taze meyve ve sebze fiyatlarında artış görüldü.

Kasım ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler limon, armut ve patates olurken kırmızılahana, lahana ve patlıcan fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi.

Diğer gıda maddelerinde en yüksek artışlar yumurta ve kuru üzümde gözlemlenirken lokum, kaşar peyniri ve yer fıstığında da fiyat düşüşleri tespit edildi.

Açlık yoksulluk sınırı araştırmalarını her ay düzenli olarak açıklayan Türk-İş’e göre kasımda mutfak enflasyonu aylık 0,64, yıllık 46,01 olmuştu. İTO’ya göre de İstanbul’da gıda enflasyonu aylık 3,28, yıllık 52,61 olarak hesaplanmıştı.

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SEBZE VE KIŞLIK GİYİM ZİRVEDE

Önceki gün İTO tarafından açıklanan İstanbul enflasyonunun detayları da belli oldu. İstanbul’da zam şampiyonu patlıcan oldu. Kasımda yüzde 48,95 ile en çok patlıcan artarken ikinci sırada yüzde 46,44’lük yükseliş ile domates yer aldı. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 17,78 ile limon oldu. Yurttaşın temel ihtiyaçlarından olan giyimde de kışlık ürünlerde artış öne çıktı. İTO’ya göre fiyatı en çok artan ürünlerde ilk sıralarda yüzde 33,72 ile kadın mantosu, 31,34 ile palto ile çocuk paltosu ve yüzde 26,47 erkek paltosu yer aldı.