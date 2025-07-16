Bu kota ovayı kurutacak

Çanakkale’nin Bayramiç Ovası’nda domates hasadı başladı. Ancak üreticiler, ihracat kotası belirsizliği ve tırmanan girdi maliyetleri yüzünden ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldı.

Hal kayıtlarına göre Çanakkale’de sofralık domates 20-50 TL arasında işlem gördü; salçalık alımları ise 3-3,5 TL bandında kaldı. Kilosu tarlada 7-8 TL arasında kalan domatesin dekara maliyeti 11 TL’ye çıktı. Mazot gideri bir yılda yüzde 109 arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre fosfatlı gübrede yıllık artış yüzde 56 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 7 Eylül 2022 tarihli tebliğle domatesi ve domates salçasını “İhracatı Kayda Bağlı Mallar” listesine ekledi. Ürün ihracatına ancak bakanlık izniyle izin veriliyor. Uygulama, üreticilere göre piyasayı kilitledi. Üretici Sadık Özge, “Geçen yıl fabrikanın kapısına gittiğimizde, ‘İzin çıkmazsa ihracat yapamam, malı alamam’ dediler. Salça fabrikalarının 6 milyon tonluk kapasitesi bomboş kaldı. 7 milyon ton domates ve biber pazara yığıldı; fiyat 5 TL’ye düştü, dalında çürüdü. Maliyetim kilosu 11 TL iken tarlada 8 TL bile göremedim. Rekolte de don ve hastalık yüzünden yüzde 35 düştü. Kota kalkmadan bu ovada kimse domates ekmeye cesaret edemez” diye konuştu.

KİMSE EKİM YAPMAYACAK

Bir diğer üretici Murat Yaşar şunları söyledi: “Bir dönüm tarlanın maliyeti 40 bin lirayı geçti. Asıl sorun fabrikaların alıma yanaşmaması. Tüccar tarlaya 3 lira teklif ediyor, markette aynı domates 50 lirayı geçiyor. Çiftçi üretimden kaçtı; bu yıl Bayramiç’te salçalık ekim alanı üçte bir azaldı. Domatesi koparan el kalmadı, toprağa küserek gidiyoruz.”