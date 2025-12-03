“Bu mirası kurban etmeyeceğiz”

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri Vadisi’nin işgal edilmesine dair yazılı açıklama yaptı.

Bölgenin ekolojik tahribatla karşı karşıya olduğu, kaçak yapılaşma ve moloz dökümü nedeniyle alanın adım adım yok edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Merkez Sur ilçemizde bulunan gerek tarımsal üretimi, gerekse de biyolojik çeşitliliği, kültürel belleği ve halkın ortak yaşam alanı olması niteliğiyle eşsiz bir değer taşıyan Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri Vadisi ne yazık ki ciddi bir tehdit altındadır. 2 bin 800 dekarlık alanda yürütülen tarımsal faaliyetlerin yanı sıra kentin ‘oksijen deposu’ olan bu miras adım adım yok edilmektedir. Yine 180'den fazla kuş türünün yanı sıra eklem bacaklılardan sürüngenlere, su samurlarından Fırat kaplumbağalarına, tilkiden sansara, sincaptan kirpiye kadar birçok memelinin barınağı olan bu tabiat cenneti adeta büyük bir insani yıkımla karşı karşıyadır” denildi.

Alınan tüm önlemlere rağmen hemen hemen her gün kaçak ve gizli yollarla Hevsel Bahçeleri’ne ve Dicle Nehri kıyısına moloz taşındığı vurgulanan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Kıyı şeridi tamamen moloz ve betonla doldurulmuştur. Tüm bu biriken sorunlar karşısında, kentin seçilmiş iradesi olarak toprak, su ve havamızın yanı sıra kentimizin tüm kültürel birikim ve değerlerini korumakla mükellefiz. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri Vadisi’ndeki gidişata dur demek amacıyla İl Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurulunda konu etraflıca ele alınmış ve harekete geçmek üzere bir eylem planının hazırlanması kararı alınmıştır. Bu kente karşı tarihsel sorumluluğumuz boynumuzun borcudur. Hevsel’i ve Dicle’yi korumak, yalnızca bir alanı değil; bu kentin nefesini, yaşamını ve geleceğini korumaktır. Bu koruma görevi yalnızca yerel yönetimlerin değil, kentin tüm bileşenlerin sorumluluğundadır."