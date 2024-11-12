Bu nasıl hesap

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 8,6'da kaldı. Ne var ki geniş tanımlı işsizlik yüzde 25,6 seviyesine yükseldi. Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 100 bin oldu.

DİSK AR’ın çalışmasına göre son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 370 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısı 2,7 milyon kişi arttı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 10,3 milyona yükseldi.

Bilindiği gibi geniş tanımlı işsizlik, zamana bağlı eksik istihdam edilenleri (kısa zamanlı çalışanları, mevsimlik çalışanları), standart işsizleri ve potansiyel işgücünü (halen çalışmayıp iş bulursa çalışmak isteyenleri) kapsamakta.

GENÇLER VE KADINLARDA TABLO AYNI

Genç nüfusta işsizlik oranı yine ürkütücü boyutta. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1'e yükseldi.

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24,0 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37,0 oldu. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi aynı seviyede kalarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

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KADIN İŞSİZLİĞİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

DİSK AR’ın TÜİK verilerine dayandırdığı raporunda şöyle denildi:Eylül 2022’den bu yana dar tanımlı işsizlik yüzde 10,1’den yüzde 8,6’ya düşerken geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,3’ten yüzde 25,6’ya çıktı!