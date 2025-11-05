Bu ölüm göz göre göre geldi

BirGün EGE

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubeleri, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde PTT kargo aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren Diyaliz Ünitesi çalışanı ve işyeri temsilcisi Ali Can için dün hastanede eylem yaptı.

Ege Üniversitesi Poliklinik önünde bir araya gelen sağlıkçılar, Can’ın yaşamını yitirdiği noktaya yürüdü. “Kaza değil, cinayet” sloganıyla yapılan eylemde sağlık emekçileri, “Can’ın ölümü karşısında susmayacağız” diyerek sorumluların hesap vermesini istedi.

SES İşyeri Temsilcisi ve Ali Can’ın yakın mesai arkadaşı Melika Sarıtepe, ‘‘Biliyoruz ki bu ölümler, tesadüf değil; denetimsizliğin, taşeronlaştırmanın, liyakatsizliğin, özelleştirmelerin ve insan hayatını hiçe sayan yönetim anlayışının doğrudan sonucudur. Yaşanan cinayet yıllardır ifade ettiğimiz gibi performans sistemi, taşeronlaştırma ve özelleştirmelerin ölüm getirdiğini bir kez daha gösterdi” dedi.