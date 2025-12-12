Bu ölümlerde mi yoksulluktan değil!

İstanbul Pendik’te iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, yalnızca bir evi değil yıllardır çözülemeyen yoksulluk, güvencesizlik ve çökmüş sosyal destek mekanizmalarının ortasında sıkışan bir aileyi vurdu. Yangında 2 yaşındaki Özden Sepetçi, 5 yaşındaki Zülfikar Sepetçi ve 9 yaşındaki Cennet Çelikkol yaşamını yitirdi. 11 yaşındaki Muhammet Ali Çelikkol ise ağır yaralandı. Kâğıt toplayarak hayatta kalmaya çalışan ailenin çocukları, yangın sırasında evde yalnızdı. Çocukların yalnız bırakılması tartışılırken, ailenin ağır yoksulluğunun yanı sıra sosyal hizmet mekanizmalarının devreye girmemesine yönelik tepkileri de büyüttü. Yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edildi.

Yangın, önceki gün saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki yurttaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Özden Sepetçi, Cennet Çelikkol, Zülfikar Sepetçi hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol ise ağır yaralandı.

CAMI KIRIP ÇIKARDIK

Anne Selvi Sepetçi'nin kızı Ela Nur'u hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Selvi'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan babanın 41 suç kaydı ve aranması olduğu, annenin ise 10’dan fazla suç kaydı olduğu iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yangına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Selvi Sepetçi’nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının kesin çıkış sebebinin itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edileceği belirtildi. Mahalle sakinlerinden Bayram Yoldaş, gece saatlerinde evine gelip pencereleri açtığında yanık kokusu aldığını, evini kontrol ederken dışarıdan bağırışlar duyduğunu söyledi. Yoldaş, ‘‘Bir ışık bulup içeriye girdim ama çocukları bulamadım. Su döktük, camları kırdık ve duman hafifledi. Baktım çocukların dördü de yerde yatıyor. Üçü yüz üstü, biri sırt üstü yatıyordu. Hemen kapıdan içeri daldım. Bir arkadaşımız da camdan girdi. Çocuklardan birisinin ağzından köpük geliyor, nefes alıyordu’’ diye konuştu. Kendi imkanları ile çocukları dışarı çıkartan komşulardan biri olan Raşit Yoldaş ise şöyle konuştu: "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Olaydan sonra anne geldi. Polis memurları 'Neredesin?' diye sordu. 'Ben çocuğumu hastaneye götürdüm' dedi. Çocuklar kaç saat evde yalnız kalmış, onu bilmiyoruz. Baba da nezaretteymiş. Yeni taşındılar, 2 ay oldu. Bunlar sabah kalkıyorlar. Karton toplamaya gidiyorlar, akşam geliyorlar."

5 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Mahalle sakini Şükran Yeniyayla ise ‘‘İçeride felaket bir şekilde duman vardı. Annelerine telefon açtığımda ‘Abla ne olursun çocuklarımı kurtar’ diye bağırdı" ifadelerini kullandı. 2024 yılının kasım ayında İzmir’in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan, eşi hapiste olan ve hurdacılık yaparak çocuklarına bakmaya çalışan anne Melisa Akcan, hurda parasını almak için evden ayrıldığı sırada yaşları 1-5 arasında değişen 5 çocuğu yangında can vermişti. Çıkan yangında içeride mahsur kalan çocuklardan 5 yaşındami Fadime Nefes, 4 yaşındaki Funda Peri, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 2 yaşındaki Masal Işık ve 1 yaşındami Aras Bulut Akcan adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde de geçen ay bir evde çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetmiş, 2 çocuk da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. 29 Mart 2025’te Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 6 yaşındaki zihinsel engelli D.G. ile 5 yaşındaki kuzeni K.C.N hayatını kaybetti. Olay sırasında anne Y.G evde bulunmuyordu. 8 Ocak 2024’te Hatay’da deprem sonrası kurulan prefabrik evde yangın çıktı ve 4 yaşındaki İsacan ve 1 yaşındaki Doğa hayatlarını kaybetti.

HER ŞEYİ PARAYA BAĞLIYORSUNUZ DEMİŞTİ

İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği olay TBMM Genel Kurulunda da gündeme gelmiş, muhalefetin eleştirilerine ilişkin açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum" sözleri tepki çekmişti.