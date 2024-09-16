Bu ölümlerden iktidar ve sermaye sorumlu

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 2023’te 1932, 2024’ün ilk 8 ayında ise en az 1201 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini vurguladı. İş cinayetlerinin araştırılması için Meclis’e araştırma önergesi sunan Şevkin, Türkiye’nin iş cinayetleriyle anılan bir ülke olduğunu belirtti.

Şevkin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporlarının Türkiye’nin sınıfta kaldığını gösterdiğini söyledi. Şevkin, şu ifadeleri kullandı:

“İş cinayetlerinin esas sorumluları yargılanmıyor, devlet gerekli denetimleri yapmıyor, şirketler gerekli önlemleri almıyor. Tüm bunlar, insan yaşamının ne kadar değersiz görüldüğünü ortaya koyuyor. Küçük çocukların dahi yaşama veda ettiği acı olayların sona ermesi, iş cinayetlerinin bitirilmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz.”