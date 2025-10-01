Bu ölümün hesabını kim verecek: KYK yurdunda soğuk duş sonrası kalp krizi geçirdi

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda sıcak su olmaması nedeniyle soğuk suyla duş almak zorunda kalan bir öğrencinin kalp krizinden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yücel, Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde açıklama yaptı. "Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan, 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalmış, ardından fenalaşarak kalp krizi geçirmiştir. Kendisi gibi hemşirelik öğrencisi olan oda arkadaşlarının kalp masajlarına rağmen kurtarılamamış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir" diyen Yücel, "ambulans ekibinin yolda öğrencilerden yardım istediğini, bunun da acil sağlık hizmetlerinin yetersizliğini acı biçimde ortaya koyduğunu" söyledi.

“YURT KOŞULLARI İNSAN ONURUNA AYKIRI”

Yücel, öğrencilerin 29 Eylül gecesi yurt bahçesinde protesto eylemi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, yurttaki sorunların yıllardır süregeldiğini dile getirdi. Yücel, “Asansörlerin çalışmaması, hijyen sorunları, internet kesintileri, güvenlik kamerası eksiklikleri ve çöplerin koridorlarda birikmesi öğrencilerin yaşam hakkını tehdit etmektedir” dedi.

Yurtta çekilen görüntülerde kanalizasyon taşkınlarının ve pis suların odalara aktığının görüldüğünü aktaran Yücel, devletin ve yurt yönetiminin temizlik ile bakım yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

“ÇİN’DEN KLİMA GELECEKMİŞ”

Yücel, yurt müdürü ile yaptıkları görüşmede, merkezi sistemli klimaların deneme aşamasında arızalandığını ve Çin’den yenilerinin sipariş edildiğini öğrendiklerini belirtti. Sıcak su sisteminde de ciddi arızalar bulunduğunu dile getiren Yücel, yetkililer sorumluluklarını yerine getirene kadar yurttaki konuları gündemde tutacaklarını ifade etti.