Bu ortamda neyi, nasıl konuşacağız

Haber Merkezi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Tanrıkulu, 2015 yılındaki sürecin heba edildiğini anımsatarak, "Erdoğan’a bir laf edenin gözaltına alındığı bir ortamda biz neyi konuşacağız. Meselenin bir de bu tarafı var. Bir demokratik ortam yaratmadan, herkesin konuşmasını engellerseniz, konuşamazlarsa Türkiye’nin Kürt meselesi gibi ağır bir meseleyi nasıl konuşacağız?” ifadesini kullandı.