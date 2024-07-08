Bu paket, adalet ve hukukla alay etmektir

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda, 9. Yargı Paketi hakkında açıklamalar yaptı.

Toprak, ‘‘AYM’nin iptal ettiği, 9’uncu yargı reformu paketinde kadınların kendi soyadını kullanma hakkını yasaklayan düzenlemeyi yeniden yasalaştırmak, yargı paketi diye yargı kararını yok sayan anlayışın belgesidir. Hak ve özgürlüklerin genişletilmesine katkısı olmayan bu pakete ‘yargı reformu’ demek, hukuk ve adaletle alay etmektir.’’ dedi.

Konuşmasını sürdüren Toprak, ‘‘Reform adı altındaki bu yargı düzenlemeleri kadına ayrımcılıkta sakınca görmeyen, kadının varlığını, toplumdaki yerini hiçe sayan ve bunu yasaya dönüştürmek isteyen siyasi anlayışın ürünü ve belgesidir. İktidar, 9’uncu yargı paketinde AYM’nin iptal ettiği bir kanun hükmünü aynen geri getirerek, yüksek yargının, AİHM’nin kararlarına uymama, mahkemeleri tanımama tavrını sürdürüyor’’ ifadelerini kullandı.