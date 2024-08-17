Bu paralar ancak "sabır"la harcanır

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde yaptığı harcama hesaplandı. AKP'nin ekonomi politikası nedeniyle açığa çıkan ekonomik krize karşı yurttaşa, ‘Sabır’ öğütleyen Diyanet’in bütçe kullanırken ise sabırlı davranmadığı görüldü. Başkanlığın günlük harcamasının dahi yüz milyonlarca lira olduğu belirlendi.

2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bütçeyle başlayan başkanlığın 2024 yılı bütçesi, yıl içinde yapılan ekleme ile 91 milyar 888 milyon 348 bin TL’ye çıkarıldı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mali verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Temmuz 2024 dönemi harcaması, 55 milyar 659 milyon 847 bin TL oldu. Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları başta olmak üzere, adı lüks ve şatafat ile anılan başkanlığın yedi aylık harcaması, 12 aylık bütçesinin yüzde 61’ini oluşturdu.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, Ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik, Şubat ayında 7 milyar 165 milyon 217 bin TL’lik, Mart ayında ise 7 milyar 454 milyon 114 bin TL’lik harcamaya imza attı.

Devasa bütçeli kurumun Nisan ayında 7 milyar 488 milyon 621 bin TL harcadığı belirtildi. Başkanlığı’nın Mayıs ayında harcadığı paranın 7 milyar 474 milyon 735 bin TL, haziran ayında harcadığının ise 7 milyar 423 milyon 238 bin TL olduğu bildirildi. Hemen her ay milyarlarca lira harcama yapan Diyanet temmuz ayında da geleneği bozmadı. Diyanet’in, aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan Temmuz ayı harcaması kayıtlara, 8 milyar 927 milyon 789 bin TL olarak geçti.

DEV ORDU PARA ÖĞÜTÜYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Temmuz 2024 döneminde gerçekleştirdiği 55,6 milyar TL’lik harcama, günlük 152 milyon 492 bin TL’ye denk geliyor. Başkanlığın altı aylık fahiş harcamasının yüzde 79’u, dev bir orduyu anımsatan 150 binlik personel için kullanılıyor.