Bu paralarla pantolon paçası bile yaptıramayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla “Memurlara yapılacak giyecek yardımı” genelgesi geçen günlerde yayımlandı. Genelgede nakdi yapılacak olan giyim yardımlarının çok düşük kalması dikkat çekti. Buna göre memurlara bir takım elbise için 906 lira, yazlık takım elbise için 898 lira, ayakkabı için 255 lira, yağmurluk için 196 lira, pantolon ve etek için 192 lira, gömlek-bluz-yelek-tişört 124 lira, iş gömleği için 91 lira verilmesi uygun görüldü. Emekçiler, bu rakamlara tepki göstererek ‘‘Sermayeye teşvik bizim pantolonun paçasını her geçen yıl kısaltıyor’’ dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlıkçıya verilen giyim yardımlarının düşüklüğüne dikkat çekti. Uğur ‘‘Sağlık Bakanlığı’nın tüm kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarını aynı giydirmeye yönelik gayretini, kan kaybı olan bir hastaya mide koruyucu yazılmasına benzetiyoruz. Çünkü sağlık emekçisinin acil sorun ve ihtiyaçları bir liste haline getirilse ‘aynı kıyafet’ listenin ancak sonlarında yer alır. Üstelik sağlık emekçileri için daha eşit işe eşit ücreti bile sağlayamayan bakanlık kılık kıyafet konusunda, deyim yerindeyse, zaten kabahatlidir. Sağlık emekçisinin kazanılmış hakkı olan giyim yardımı, ülkenin ekonomik gerçeklerinin yanında güldürmeyen bir fıkra gibi kalmaktadır’’ değerlendirmesini yaptı.

İKİ ÇİFT ÇORAP ZOR ALINIR

Uğur, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘‘TÜİK’in hayali bir evrenden belirlediği enflasyon oranları gibi, Sağlık Bakanlığı da giyim yardımı konusunda adeta bilmediğimiz başka bir ülkenin ekonomisini baz almaktadır. Örneklendirmek gerekirse bir hemşire formasının piyasa fiyatı ortalama 2 bin 500 TL iken bakanlığın verdiği tutar sadece 284 TL’dir. Sağlık emekçisinin zaten çalışırken giydiği bu kıyafetlerin gerçek bedelinin ancak 10’da biri kadar bir tutar giyim yardımı adında verilmektedir. Koskoca bir bakanlığın iş ayakkabısı için ödediği tutar 187 TL’dir. Bu fiyat gerçek piyasada ancak 2 çift çoraba denk gelse de bakanlık bunun adına ‘yardım’ demeye utanmamaktadır. Sağlık emekçileri, giyim yardımlarının yetersizliği nedeniyle bu ihtiyaçlarını kendi ceplerinden, her gün biraz daha zayıflatılan bütçelerinden karşılamak durumunda kalmaktadır. Genel Sağlık-İş olarak altını çiziyoruz: Giyim yardımları gerçek piyasa değerleri baz alınmalıdır. Sendikamızın bu konuda yaptığı kapsamlı araştırma ve kanun teklifi dikkate alınmalıdır. Sözleşmeli olduğu için zaten güvenceli istihdam hakkı gasp edilen sağlık çalışanlarının ise bu giyim yardımlarını bile alamadığı ve mağduriyetlerinin katlandığı görmezden gelinmemelidir. Bakanlık, sağlık emekçilerinin ne giyeceğinden çok nasıl ve hangi parayla giyeceğine odaklanmalı, gerçek sorunların etrafından dolanmamalıdır.’’

Eğitim emekçileri de verilen giyim ödemelerini ‘‘akılla, mantıkla ve vicdanla dalga geçmek” olarak değerlendirdi.

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ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Memurun giyim yardımında artış resmi enflasyonun dahi altında. 2025 yılı için belirlemiş olduğu ayakkabı ücreti vergi kesintisi sonrası net 187 TL. Hekim ve sağlık memuruna toplam ödenen giyim ücreti iki iş önlüğüne 132 TL, ebeye ödenen ücret 659 TL (2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone, 2 çorap, 1 önlük karşılığı), idari personele 66 TL (1 iş önlüğü), hemşireye ödenen ücret (2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone, 2 çorap karşılığı) 592 TL. Verilmesi geren ürünlerin piyasa karşılığı 4 bin 750 TL. Memura 192 TL brüt, 140 TL net pantolon etek ücreti ödenecek. Terzi aldığın pantolonun paçasını 140 TL yapmıyor. Sermayeye teşvik bizim pantolonun paçasını her geçen yıl kısaltıyor.’’