Bu pazar Kazdağları’na gel

Haber Merkezi

Kazdağları Ekoloji Platformu, yargı kararına rağmen Cengiz’in Halilağa bakır madeni projesine devam ettiğini belirterek yaşam savunucularını bölgeye çağırdı. Platformdan yapılan açıklamada “Kanun tanımaz Cengiz’e karşı 26 Ocak’ta Hacıbekirler köyünde buluşuyoruz” denildi.

Açıklamada "Cengiz’e ait Truva Bakır Madenciliğin Halilağa projesinde, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Lakin davacı olduğumuz MAPEG aynı zamanda alanda kararın uygulanıp uygulanmayacağını denetleyecek kurum! Çanakkale Valiliği bu kurumun bildirimi ile sahaya kolluk kuvvetini gönderecek merci! Ama hiçbiri yapılmıyor! Sahada 83. gün ve ağaç katliamı karar açıklandığından beri daha da hızlanarak devam ediyor! Tüm doğa ve yaşam savunucularını, yeryüzünün geleceği için kendini sorumlu hissedenleri, Kazdağlarındaki bu büyük yok oluşa dur diyen mahkeme kararının uygulanması için sesini yükseltmeye çağırıyoruz!" denildi.