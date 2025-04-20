"Bu pazar seçim olsa" anketi: Partilerin oy oranı ne oldu?

ORC Araştırma,14-17 Nisan 2025 tarihleri arasında 3 bin 290 katılımcı ile yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.

28 ilde yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 30,4 puan ile ilk sırada yer aldı.

Yüzde 28 puan ile listenin ikinci sırasında AKP yer alırken diğer partilerin sıralaması ise şöyle oldu:

MHP: % 7.6

DEM Parti: % 7.3

İYİ Parti: % 5.1

Zafer Partisi: % 4.7

Yeniden Refah Partisi: % 3.9

Gelecek Partisi: % 2.8

Anahtar Partisi: % 2.7

Büyük Birlik Partisi: % 2.2

Yerli ve Milli Parti: % 1.7

Türkiye İşçi Partisi: % 1.5

Diğer: % 2.1