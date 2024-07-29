Bu proje zeytinlikler için yıkım demek

Haber Merkezi

Muğla Su İnisiyatifi, Bodrum Dereköy Mahallesi Kavakdere mevkisindeki tarım ve mera alanlarında yapılmak istenen Güneş Enerji Santrali (GES) projesine tepki göstererek ‘‘Korunması gereken Dereköy'e GES panelleri doldurulması kabul edilemez’’ dedi. Muğla Su İnisiyatifi Eş Sözcüsü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, bölgede Bodrum'un özgür akan tek deresinin bulunduğunu belirterek ‘‘Biyoçeşitliliği zengin olan bu vadilerde 3 bin yıldan beri doğa ile uyumlu bir yaşam sürdürülüyor’’ dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, vadide bulunan mera alanına 20 bin panellik büyük bir GES yapılmasının planlandığına dikkat çeken Genç, şunları söyledi:

‘‘Havzanın önemli kısımları şirketlere teslim edilmekte. Yeşil enerji, sürdürülebilir enerji maskesi ardına gizlenerek ortak yaşam alanlarına el koyan sermaye birikimin girişimi olan Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Hidroelektrik Santralleri (HES), Nükleer Enerji Santralleri (NES) ve Jeotermal Enerji Santralleri'nin (JES) karşısındayız. Şirket tarafından tarım alanlarına el konularak GES yapılması, hem bölgede yaşayanlar için hem de Dereköy'ün doğal yapısı, merası ve zeytinlikleri için yıkım olacaktır."