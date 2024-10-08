Bu projeyle Güllük taşlığa dönecek

ICC Güllük Marina İşletmeciliği A.Ş., Muğla’nın Milas ilçesindeki Güllük Mahallesi’nde 260 yat kapasiteli yeni bir yat limanı projesi için hazırlıklarını tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için nihai kararını açıklayarak askıya aldı. Askıya çıkan projeye 10 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesinin ardından proje hayata geçirilecek. Liman sahası, "önemli doğa alanı" sınırları içerisinde kalıyor. Proje, mevcut durumdaki 173,2 metre uzunluğundaki iskele ve 4.234 metrekare taş dolgu alanının üzerine inşa edilecek. Ayrıca, toplam 4 bin 357 metrekare rıhtım inşa edilmesi planlanıyor. Şirket, proje için 179 milyon TL bütçe ayırdı.

YARGIYA TAŞINACAK

Güllük Körfezi Koruma Platformu’ndan Neşe Tunçer, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun eksikliklerle dolu olduğunu ve halkın katılım toplantısında dile getirilen endişelere yanıt verilmediğini belirtti. Tunçer, "1.700 sayfalık rapor, yüzeysel ve içi boş bir içerikle hazırlanmış. Dalgakıranlar için denize dökülecek milyonlarca ton taş, Güllük’ü adeta bir taş ocağına dönüştürecek. Güllük, ranta kurban edilen bir yer olur. Yalıkavak, Kuşadası ve Göcek’te yaşananların benzeri burada da yaşanacak" diye konuştu.

Bu projenin, bir balıkçı kasabası ve emeklilerin yaşadığı yer olan Güllük için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Tunçer, "Eğer itirazlarımız dikkate alınmaz ve ÇED olumlu bir şekilde onaylanırsa, projeyi yargıya taşıyacağız” dedi 2020 yılında Özelleştirme İdaresi, Güllük Liman Sahası’nın özelleştirilmesi için ihale düzenledi. 35,3 milyon TL ile ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait olan liman 45 yıllığına özelleştirilmiş oldu.