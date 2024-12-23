Bu rejim emekçiler için sefalet ve ölüm demek

Haber Merkezi

SOL Parti Eskişehir'de iktidarın emek düşmanı ekonomi politikalarını protesto etti. Asgari değil insanca yaşayacak ücret talebiyle Kanatlı AVM önünde yapılan açıklamayı SOL Parti Eskişehir İl Sözcüsü Mert Bulut okudu.

Açıklamada tek adam rejiminin yarattığı krizin aldı çizildi, "Asgari ücretin açlık sınırının bile altında kaldığı, emekçi halk içinde borç sorunu olmayan neredeyse kimsenin kalmadığı bir ortamda işsiz kalmak açlıkla yüz yüze gelmek demektir. Sermaye daha az işçiyi daha çok çalıştırarak, işsizliği büyütüp emek piyasasında rekabet yaratarak kârlarını korumaya çalışmaktadır. Tek adam rejimi tek bir kararnameyle grevlerin yasaklanması; IMF’nin emirlerinin eksiksiz yerine getirilmesi demektir. Bu sömürü ve soygun düzeni yıkılmalı, tek adam rejimi son bulmalıdır" denildi.

İnsanca yaşayacak ücret için talepler şöyle sıralandı: "Asgari ücret komisyonu tiyatro sahneleri ve masası lağvedilmeli, asgari ücret grev hakkıyla desteklenmiş toplu iş sözleşmesiyle belirlenmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Sendikal örgütlenmenin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir. Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını çoğulculuk kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışan anti-demokratik komisyon yapısı değişmeli, çalışanların yarısına ulaşan asgari ücretlilerin seslerini doğrudan duyuracağı gerçek bir sözleşme yapısına geçilmelidir."