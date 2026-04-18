Bu rejim gitmeden yargıya güven yok

Politika Servisi

Saray rejimi, muhalefete yönelik operasyonları hayatın yeni normali olarak kalıcılaştırmaya çabalıyor. Her bir yeni güne farklı il ve ilçe belediyelerine düzenlenen operasyonlar, muhalefeti bir çıkmaza sürüklemek için kullanılırken toplumsal desteğini yitiren rejim, yargı aracılığı ile kendine güç devşirme peşinde.

Son olarak Uşak Eşme’de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Eşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. "İrtikap" soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Geçtiğimi haftalarda Bolu’ya düzenlenen operasyonun ardından dün de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ndeki aramalar sonucu Başkan Mustafa Altındal’ı ve 2 personeli gözaltına aldı.

Kooperatif ve oda başkanı Mustafa Altundal ile oda çalışanı Mesut Kalafat çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin ev ve araçlarının yanı sıra kooperatif ve oda merkezinde yapılan aramada bazı belgelere el konuldu.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığınca hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisine yönelik soruşturmalara değinerek başlayan Yavaş, yargılama süreçlerini eleştirdi. Yargılamaların adil bir şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Yavaş, 10-15 yıl önceki soruşturmalar yeniden gündeme getirildiğini ve halkın iradesinin hiçe sayıldığını vurguladı. Yavaş, soruşturmaların usüle uygun yapılması gerektiğini kaydetti.

YARGILAMA ADİL OLMALI

Hakkında başlatılan soruşturma iznine değinen Yavaş, haklarında yapılan soruşturmaların sonuçlarının kendilerine bildirilmediğini söyledi. Yavaş, "Ne bulacaksınız, yok! Biz para yemiyoruz, haram yemiyoruz. Bulamazsınız!" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Artık herkesin sonuna kadar güvendiği, asla taraflı bir tutum sergilenmediğinden emin olduğu bir yargılama ve soruşturma düzeninin mutlaka tesis edilmesi lazım. Bu da ancak görünüyor ki iktidar değişikliğiyle olacak" diye konuştu.

MELİH GÖKÇEK TEFTİŞ KURULU İLE GÖRÜŞÜYOR

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemine ilişkin suç duyurularını anımsatan Yavaş, şunları söyledi:

"Kendi hakkında, hem de bizimle ilgili soruşturmalarla alakalı müfettişlerle yan yana gelip teftiş kurulunda görüşmekten çekinmiyor. Ne görüşüyorsunuz yargılayacağınız, soruşturdunuz insanla ve milletvekilimiz bunu ayan beyan Kızılay Meydanı'nda ne görüşüyorsun dediği zaman inkâr dahi edilmiyor. Görüyorsunuz ki bazı soruşturmalarda Gökçek Ailesi gerek adliye gerek teftiş kurulundan çıkmıyor. Şimdi böyle bir durumda bizim yaptığımız şikâyetlerden doğru dürüst sonuç almak mümkün müdür? Böyle bunun adı adalet değil."