Bu rejimde işçinin yaşam şansı yok

Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin aylık raporu, Kasım ayında en az 216 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Bu sayı, 2011'den bu yana hazırlanan raporlar içinde, koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 7 ay, Maraş depremleri ve Soma Katliamı'nın yaşandığı aylar haricinde, kaydedilen en yüksek kayıp sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 11 ayında, Ocak ayında 180, Şubat'ta 129, Mart'ta 158, Nisan'da 156, Mayıs'ta 178, Haziran'da 161, Temmuz'da 207, Ağustos'ta 192, Eylül'de 208 ve Ekim'de 171 işçi yaşamını yitirmişti. Yılın 11 ayında hayatını kaybeden işçilerin toplam sayısı 1956'ya ulaştı.

İNŞAAT’TA REKOR KAYIP

Kasım ayında 71 ölümle en çok iş cinayeti inşaat işkolunda meydana geldi. İSİG Meclisi, raporda bu sayının "tüm zamanların en yüksek verisi" olduğunu belirterek , "Ölen inşaat işçilerinin sayısını hiç bu kadar yüksek kayıt altına almamıştık. 71 inşaat işçisinin ölümü, güvencesiz çalıştırmanın geldiği noktayı özetliyor" notunu düştü. Sanayi sektöründe 68 işçi, hizmet sektöründe 41 işçi, tarım sektöründe 34 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinin nedenlere göre dağılımında ilk sırada yüksekten düşmeler yer aldı. Bu ölümlerin yüzde 85'i inşaatlarda gerçekleşti. İkinci sırada, özellikle tarım, inşaat ve sanayide görülen ezilme ve göçük nedenli ölümler bulunuyor. Üçüncü sırada ise, yarısının taşımacılık işkolunda meydana geldiği trafik kazaları nedenli ölümler var.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ ARTTI

Kasım ayı, çalıştırılan çocukların ölümleri açısından da rekor bir ay oldu. Ölen 216 işçiden 13'ü çalıştırılmak zorunda bırakılan çocuktu. Bu çocuklardan 4'ü ise 14 yaşın altındaydı. İSİG, çocuk işçi ölümlerine dikkat çekerek, kasım ayı sonunda ölen çocuk işçi sayısının 85'e ulaştığını bildirdi. Meclis, bu sayının "en çok çocuk iş cinayetinin gerçekleştiği 2024 yılındaki 71 çocuk işçi ölümünü" geçtiğini vurguladı.

Ölen işçilerin 19'u kadın, 12'si ise göçmen işçilerdi. İşçilerin sadece 4'ü bir sendikanın üyesiydi. İş cinayetlerinin en çok yaşandığı şehirler sırasıyla İstanbul (24 ölüm), Kocaeli, Şanlıurfa, Manisa, Ankara ve İzmir oldu.