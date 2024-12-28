‘Bu rejime artık yeter’ sesleri Tandoğan’dan yükselecek

HABER MERKEZİ

Saray rejiminin 22 bin 104 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücret rakamına dair tepkiler sürüyor. Halkı açlık ve sefalet koşullarına mahkûm eden iktidar blokuna karşı bugün yurttaşlar, Ankara Tandoğan Meydanı’nda i ‘Artık yeter’ seslerini yükseltecek. Saat 11.00’da başlayacak miting demokratik kitle örgütlierinin bir araya gelerek oluşturduğu Yurttaş Birlikteliği çağrısıyla gerçekleşecek.

“Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” sloganıyla düzenlenecek mitinge başta CHP, SOL Parti, TİP ve DEM Parti olmak üzere çok sayıda siyasi parti ve KESK, TMMOB, DİSK, TTB gibi birçok sendikada katılacak. Öte yandan ülke genelinde süren eylemler dün de devam etti. Ankara’da basın açıklaması gerçekleştiren Özel Öğretmenler Sendikası belirlenen ücretlere karşı mücadele çağrısı yaptı.

İktidarın tercihini bir kez daha sermayeden yana yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bizler; özel öğretim kurslarında, özel okullarda, kreşlerde, rehabilitasyon merkezlerinde, vakıf üniversitelerinde ve çeşitli meslek edindirme kurslarında emeği sömürülen öğretmenleriz. Bizler aynı zamanda devlet okullarında güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırılan “ücretli öğretmenleriz. Patronları uyarıyoruz: Güçlüyüz! Soluklandık, toparlandık ve koşmak için tüm enerjimizi topladık! Çünkü bu asgari ücret açıklaması tarihi bir noktadır.

"TEK ADAM REJİMİNİ YIKACAĞIZ"

Bize verilen mesaj şudur: 'Tarih bizi uysallıkla sorumluluk arasında tercih yapmaya çağırıyor. Biz mesajı aldık ve diyoruz ki sonuna kadar, haklarımızı alana kadar, durmayacağız, susmayacağız ve haykıracağız.'"

SOL Parti Kemalpaşa İlçe Örgütü, ise Artvin Kemalpaşa da asgari ücrete tepki gösterdi.

Kemalpaşa sokaklarında gerçekleşen yürüyüşte “Hükümet İstifa”, “Asgari değil insanca yaşam”, “AKP Mezara halk iktidara”, sloganları atıldı.

SOL Parti adına basın açıklamasını okuyan Tülin Şimşek, “İnsanca yaşayabilmek ve haklarımızı alabilmek için sömürücülere karşı birlik olma zamanıdır Artık gerçekten yeni, eşit ve adil bir düzeni kurmak için mücadele etme zamanıdır! Bu kötülükler imparatorluğuna dönüşmüş tek adam rejimi artık son bulma zamanıdır. Başka yolu yok bu saltanat bitecek” dedi.