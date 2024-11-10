Bu rejime karşı bütün alanlarda birleşmeliyiz

POLİTİKA SERVİSİ

TAKSAV Kadıköy bünyesinde düzenlenen Türkiye’nin Geleceği, Birleşik Mücadele ve Çıkış Yolları tartışmalarının üçüncüsü ‘Birleşik Emek Mücadelesi’ başlığı ile gerçekleşti.

Moderatörlüğünü TAKSAV Kadıköy Şube Başkanı Selin Pelek’in yaptığı panele Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar ve Yapı Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Pelek, 12 Eylül’den itibaren emek alanındaki saldırılara dikkat çekerken AKP döneminde bu saldırıların tavan yaptığını belirtti.

Parçalı direnişler haricinde bütünlüklü bir siyasetin ortaya koyulamadığının da altını çizen Pelek, “Önümüzdeki görevlerden birisi emek alanı üzerinde birleşik bir mücadele imkânlarını yaratmak ve önündeki engelleri açmaktır” dedi.

Pelek’in ardından konuşan Özkan Atar ise ülkede var olan sorunların asıl kaynağının mevcut rejim olduğunu söyledi.

"Türkiye’de faşizm var mıdır yok mudur? Bu tartışmaya burada giremem ama faşizm bundan daha başka nasıl olacak?” diyen Atar şöyle konuştu: “Halkın seçtiği, seçilmiş belediye meclis üyeleri dahi belediyeye giremiyor. Arka arkaya kayyumlar atanıyor. Kadınlara, çocuklara uygulanan şiddet her geçen gün artıyor. Türkiye’de elle tutulacak bir tarafı kalmadı iktidarın. Ekonomik açıdan da teslim aldığını alıyor, mücadele edenin de kafasını almak isteyen bir iktidar var. Bir de şimdi karşımızda Orta Vadeli Program, bir IMF programı var. Tüm bunları bir arada düşünecek olursak ülkede demokrasi mücadelesi yürütmek isteyen herkesin, emek ve demokrasi cephesini kurması gerektiğine inanıyorum. Demokrasi olmadan işçi sınıfının ekonomik mücadelesini de sürdüremiyoruz. İyi niyetle çaba sarf eden herkesin bir araya gelip asgari müştereklerde buluşması gerekiyor. İşte asgari müştereklerden bir tanesi 2025’in bütçesi.”

Atar’ın ardından konuşan Yapı Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli de kamu alanındaki sendikal sorunlara değindikten sonra birleşik mücadele tartışmalarının önemini vurguladı.

BİRLEŞİK MÜCADELE TABANDAN OLUŞMALI

“Birleşik mücadele tartışmalarına ilişkin ille de bir form belirlememize gerek yok” diyen Narinli şu ifadeleri kullandı:

“İki üç konfederasyonun, o konfederasyon başkanlarının bir araya gelip birleşik mücadele kararı vermesi yerine işyerlerinde işyeri meclisi üzerinden bir hat oluşturulmasını, işçi mücadelesi açısından daha mümkün buluyorum. Bu bizim politik olarak da formumuza çok uygun. İşyerinde istihdam türü ne olursa olsun, hepsini bir araya getirecek bir yapı oluşturmamız gerek, bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum.

SANDIĞI AŞAN BİR POLİTİK HAT GÜÇLENMELİ

Siyasal anlamda mücadeleye ilişkin şunu söylemek gerekir ki artık sandıkta iktidarın değişeceği inancının bu ülkeyi getirdiği durum belli. Sadece sandığı tanımlayan, alanda hiç mücadele etmeyen, birlikte mücadele etmeyen, milletvekilliği dağıtarak yapılan işbirliklerinin de birleşik mücadele anlamına gelmediğinin altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Bu ülkenin devrimcilerinin, sosyalistlerinin, barış mücadelesi verenlerin, birleşik mücadele dediğimizde belki 30 Kasım’da belki daha sonra DİSK’in vergide adalet mitinginde, kayyumlara karşı mücadelede, nerede sınıfa, halka bir saldırı varsa olması gerektiğini düşünüyorum.