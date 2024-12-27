Bu saltanat yıkılacak

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Ormancılar Derneği’nin 100’üncü Yıl Sempozyumu’na katıldı.

Asgari ücretin 22 bin 104 olarak açıklanmasını eleştiren Özel, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil, indirim yaptılar” dedi. Özel şunları ifade etti: "Asgari ücret meselesi aslında Türkiye’de bir temel ücret meselesi. 100 kişiden 57’si asgari ücret alıyor ve ücretlerin yüzde 87’si asgari ücretten doğrudan etkileniyor çünkü asgari ücret hemen üstünde ya da biraz üstünde maaşlar yüzde 87’ye denk geliyor ve asgari ücrete yapılan zam, o maaşlara da yapılacak zam oranını belirliyor. Geçtiğimiz akşam, iki gece önce asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete, 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil, indirim yaptılar, fiili şekilde."

KANDIRIYORLAR

"Diyorlar ki ‘Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar.’ Bunu Merkez Bankası çalışmış, asgari ücrete yüzde 1 zam yapınca enflasyon binde 0,7 artıyor. Yani enflasyonu artıran etmenler arasında asgari ücret zammı neredeyse yok denilecek noktada." 28 Aralık Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek mitinge çağrı yapan Özel, "Biz dedik ki, ‘Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz.’ Ama cumartesi günü bir yerde varız. Önce 67-66 sivil toplum örgütünün çağrısı vardı. Daha sonra rakam artıyordu, iki gündür yaşananlarla 168 sivil toplum örgütüne çıktı. HAK-İŞ’e, TÜRK-İŞ’e, DİSK ile uzaktan bağlantıyla görüştük. Sendikalar isyan ediyorlar, onlar da seslerini yükselteceklerini, bu sefalet ücretine bu dayatmaya teslim olmayacaklarını ifade ediyorlar" diye konuştu.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği, (TTB) yıl sonu beklenen enflasyonun altında kalacak zam oranına tepki gösterdi. Açıklamada açlık ve yoksulluk sınırları karşısında asgari ücretin düzeyinin yol açacağı yoksunluklar “bir halk sağlığını sorunu” olarak nitelendirildi.

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ARTIK YETER

İktidarın halkı açlığa ve sefalete mahkûm ettiği yeni asgari ücret rakamlarına yönelik tepkiler sürüyor. Ülkenin birçok yerinde yurttaşlar, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücreti dün de protesto etti. Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yaşayan yurttaşlar, yaptıkları yürüyüşle iktidarı istifaya çağırdı. Basın açıklamasını okuyan Nurcan Altunkaya, “İtibarından tasarruf etmeyen Erdoğan iktidarı, halkı onursuz, itibarsız bir hayata mahkûm bırakıyor. Bu düzen değişmelidir” dedi.

SOL Parti Rize İl Örgütü de Pazar Meydanı’nda sokağa çıktı. Yapılan açıklamada “Artık yeter. Tek adam rejimine son” ifadeleri yer aldı. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu da yaptığı açıklamada Saray rejimine karşı birleşik mücadele çağrısı yaptı. Burada konuşan platformu Sözcüsü Mustafa Özbay, “Tek çözüm emekten çalınanları geri alma mücadelesinde birleşmekten geçmektedir” dedi.