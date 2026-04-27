Bu sayfa senin için İsmail

Tutuklanalı 1 aydan fazla oldu. Bir hukuk garabetinin sonucu olarak 22 Mart gecesinden beri cezaevindesin. Eşinden, ailenden ve bizden uzaktasın. İnsanlarla iletişimin “görüş” zamanlarıyla kısıtlanmış durumda.

Alışık olmadığın şekilde az sayıda insanla muhatap oluyorsun. Elbette onlar sana olan desteği anlatıyorlardır ama biz kendin gör istedik.

Sosyal medyadan bir çağrı yaptık; okurlarımızdan sana mesaj göndermelerini rica ettik. Bu mesajları sayfalarımız aracılığıyla sana ulaştıracağımızı duyurduk. Tahmin ettiğimiz gibi paylaşımların ardı arkası gelmedi. İşte bu sayfada senin için yazılan destek mesajları yer alıyor. Yurttaşlar sana, gazeteciliğine, dürüstlüğüne ve temizliğine kefil İsmail. Elbette biz de öyle…

Seni özlüyor, aramıza döneceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Asla kendini yalnız hissetme, her zaman yanındayız.

Biz de #Seninleyizİsmail.

BirGün’den arkadaşların

6 Şubat Deprem Kayıpları Platformu - @6subatkayiplari

Bizler sizin sesinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün sizler bizim için varsınız, bizler de sizin için buradayız. İsmail Arı 31 gündür suçsuz yere hapiste. Sessiz kalmayın. Bu haksızlığa ses olun

#ismailarıserbestbırakılsın

Fulya Mahallesi Komşu Dayanışma Ağı - @fulyakomsuagi

Özgür basın, demokrasinin temel taşıdır. Karanlığı aydınlatan haberlerin, ortaya çıkardığın gerçekler ve halkın haber alma hakkı için verdiğin mücadele; özgür bir Türkiye umudunu yeşertiyor. İsmail Arı yalnız değildir. O bir gazetecidir ve iyi bir gazetecidir! #Seninleyizİsmail

Sendikal Mücadele - @Sendikal_Haber

Gazeteciler susturulamaz, gerçekler hapsedilemez! İsmail Arı 1 aydır Sincan’da tutsak ama kalemi hâlâ bizimle, gerçeğin yanında! Gazetecilik suç değildir, suç olan gerçeği hapsetmeye çalışmaktır!

• İsmail Arı’ya özgürlük!

• Tüm gazetecilere özgürlük!

#ismailarıserbestbırakılsın

#GazeticelereÖzgürlük

#Seninleyizİsmail

Mehmet Antmen - @MehmetAntmen

Sevgili İsmail, bizler Mersin BirGün Okur İnisiyatifi olarak 17 Mayıs’ta yapacağımiz BirGün’lük Festival’i bu sene seninle ve tüm tutuklu gazetecilerle dayanışma adına yapıyoruz.

#Seninleyizİsmail

İdem Erman - @uzunyolyolcusu

Gençlik Muhalefeti’nden gencecik bir "çocukken" tanıdım onu. Ne kadar iyi ve yürekli gazeteci oluşunu hayranlıkla ve gururla izledim. İsmail Arı ne korkar ne de susar. Çıkar yine araştırır, yine yazar. #seninleyizismail

Özlem Hanelçi - Konut Mağdurları Platformu - @OzlemHanelci

İsmail Arı kardeşimizdir. Konut mağdurlarının senelerce sesi olmuş. Belgesiz hiçbir haber yapmamıştır. Gazetecilik suç değildir. İsmail derhal serbest bırakılmalıdır.

#ismailarıserbestbırakılsın

Fulya Mahallesi Komşu Dayanışma Ağı - @fulyakomsuagi

Nurgül Göksu - @nurgul22

Gazeteci İsmail Arı serbest bırakılana kadar her gün onun için tivit atacağım. Her gün dua edeceğim, elimizden başka bir şey gelmiyor. İsmail Arı birçok deprem davası için haber yaptı, deprem mağdurlarının sesi oldu. Bu bizler için çok kıymetli.

O. Suat Özçelebi - @suatozcelebi

Sizin için gerçekleri yazan, Anayasal haber alma hakkınızı kullanabilmeniz için HABER yapan bir gazeteci hala hapiste...

#gazeteciliksuçdeğildir

#ismailarıserbestbırakılsın

Bencahilinsansevmiyorum - @minyonrapunzel

Tarikatların iç yüzünü korkmadan gösteren ve deprem davalarıyla yakından ilgilenen bu genç gazeteciyi çok seviyoruz. #seninleyizismail