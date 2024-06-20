Bu sefer özerkliği getiren aşırı sağcılar oldu

Dış Haberler

İtalya'da bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik sağlamayı öngören kanun teklifi yasalaştı. Aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin "bölgelerin farklılaştırılmış özerkliği yasası", Parlamento’nun üst kanadı Senato’dan sonra alt kanat Temsilciler Meclisi’nde de kabul edildi.

Ülkenin idari yapısında bulunan 20 bölgesel yönetime sağlık, eğitim, spor, çevre, enerji, ulaşım, kültür gibi alanlarda karar alma mekanizmalarında daha fazla yetki tanınmasını öngören ve 11 maddeden oluşan özerklik yasa teklifi, Senato'da ocak ayında görüşülüp kabul edildikten sonra dün de Temsilciler Meclisi'nde oylandı.

‘DAHA MODERN OLACAK’

Kamuoyunda "özerklik yasası" olarak da bilinen teklif için 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 99 "hayır"a karşılık, iktidar partilerinden 172 milletvekili "evet" oyu verdi. Bu sonuçla teklif yasalaştı.

Başbakan Meloni, özerklik yasasının kabul edilmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla özerklik, daha fazla uyum, daha fazla yetki devri. İşte Temsilciler Meclisi'nde onaylanan farklılaştırılmış özerkliğe ilişkin yasanın üç temel taşı. Daha güçlü ve daha adil bir İtalya inşa etmek, bugün ülkenin bölgeleri arasında var olan farklılıkların üstesinden gelmek ve tüm bölgede aynı niteliksel ve niceliksel performansı garanti etmek için ileriye doğru bir adım. Vatandaşlara verilen taahhütlere saygı duymaya devam" ifadelerini kullandı.

Bu yasanın çıkması için en çok bastıran iktidar ortağı aşırı sağcı Lig'in lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de bugünü "tarihi bir gün" olarak niteleyerek, bu yasa sayesinde İtalya’nın daha etkili ve modern olacağını öne sürdü.

Böylece önceki gün Senato'dan "başbakanlık reformu" için ilk onayı alan Meloni hükümeti, dün de özerklik yasasına Temsilciler Meclisinden nihai onayı alarak seçim vaatlerini gerçekleştirme yolunda ilerleme kaydetti.

MUHALEFET TEPKİLİ

İktidarın çıkması için büyük uğraş verdiği özerklik yasasına muhalefet partileri ise ülkede bölünmelere yol açacağı teziyle karşı çıkıyor.

Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, hükümetin bu yasasıyla, ülkede vatandaşların doğdukları bölgelere bağlı olarak A serisi veya B serisi olarak kategorize edilmesinin önünün açılacağını savundu.

Teklifin yasalaşmasına, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri de İtalya bayrakları açarak ve ulusal marşı okuyarak tepki gösterdi. M5S lideri Giuseppe Conte de özerklik yasasının İtalya'yı böldüğünü savunarak, "Onlarla parlamentoda ya da caddelerde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dünyanın pek çok ülkesinin tersine İtalya'da daha fazla özerkliği ve ayrılığı ülkenin kuzeyindeki sanayileşmiş bölgelerde etkin olan aşırı sağcılar talep ediyor. Sağcılar zengin kuzeyin yoksul güneyden ayrılması için yılardır mücadele veriyor.